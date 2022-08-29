منهم فايلر| شوبير : لا فرص لهؤلاء الثلاثي للعودة لتدريب الأهلي

اقترب البرتغالي ريكاردو سواريش، من الرحيل عن تدريب الأهلي، بعدما انتهت القصة تماما، كما أن إدارة الأحمر والجماهير ترى أنه لم يقدم جديدا للفريق.

وبدأ النادي الأهلي المفاوضات مع عدد من المدربين لتولي المهمة الفنية خلفا لـ سواريش بعد تدهور النتائج وفقدان البطولات خلال الفترة الماضية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن فرص 3 مدربين من أفضل المدربين الذين قادوا الأهلي في السنوات الماضية، بعد أنباء عن مفاوضات معهم، وهم فايلر وجوزيه وموسيماني.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "مقربين من إدارة النادي الأهلي تطوعوا وسألوا فايلر عن إمكانية عودته، لكنه أكد أنه لن يعود لمصر، لكن الإدارة لم تقدم عرضا له من الأساس مجرد متطوعين سألوا ليس أكثر".

وتابع عن إمكانية عودة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قال شوبير إن ملف بيتسو موسيماني مغلق تمامًا ولم يتحدث معه أحد بشكل رسمي مثل رينيه فايلر.

وأوضح أنه كان هناك اقتراح لعودة مانويل جوزيه من المقربين من إدارة النادي، لتكون مثل تجربة جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، لكنه قال لهم إنه معتزل.

وأتم شوبير حديثه بأن لا توجد هناك أي فرصة لعودة الثلاثي، لأن الإدارة لم تفكر فيهم نهائيًا.

في سياق آخر، فقد فريق الأهلي فرصة الحصول على المركز الثاني ببطولة الدوري المصري“رسميا”، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33.

وضمن الأهلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، رغم تواجده في المركز الثالث، حيث اعتمد اتحاد الكرة المصري ممثلي مصر في دوري الأبطال والكونفدرالية بناء على نتائج الدور الأول.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة، خلف بيراميدز الوصيف بـ 71 نقطة، بينما يتصدر الزمالك “بطل المسابقة” جدول الترتيب بـ 77 نقطة.