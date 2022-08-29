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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خارج الصندوق .. 29 لاعبا أجادوا بعيدًا عن الأهلي والزمالك في الدوري

نادى الزمالك
نادى الزمالك

غدا الثلاثاء يسدل الستار على مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي حيث تقام الجولة الأخيرة من عمر البطولة المحلية.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية علي التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

فيما حل فريق بيراميدز  فى المركز الثاني والأهلي في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز شهدت تألق العديد من لاعبي الأندية الشعبية والجماهيرية الى جانب اندية الشركات بعيدا عن قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك.

 

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صدى البلد يسلط الضوء على لاعبين أجادوا بعيدا عن فرق القمة النادي الأهلي  وغريمه التقليدي الزمالك. 

ثنائي فريق طلائع الجيش مصطفى الزناري وأحمد سمير
 

ثلاثى فريق فيوتشر  محمد رضا بوبو وعمر كمال عبدالواحد وأحمد رفعت 


ثنائي فريق البنك الأهلي محمد هلال وناصر منسي 
 

ثنائى فريق سيراميكا كليوباترا محمد ابراهيم وشادي حسين


ثلاثي فريق فاركو محمود حماده ومحمد صبحي وأحمد شريف

 
ثنائي فريق إنبي مصطفى شلبي وجون إيبوكا 
 

عبده يحيى نجم فريق غزل المحلة

.
رباعي الاتحاد السكندرى احمد عادل ميسي ومروان عطية وخالد الغندور وإبراهيم حسن 
 

رباعي النادي المصري جريندو وعمرو موسى  وفريد شوقي والياس الجلاصي. 


رباعي فريق ايسترن كومباني محمد ناصر مودي وأوفا ومحمد صالح  وعلاء ميهوب.
 

سيف العجوز لاعب فريق الجونة.

 

كريم حلاوه لاعب فريق مصر للمقاصة.
 

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثنائي عمر جابر وأحمد سامي خلال المباراة المقبلة أمام الجونة في ختام مباريات الدوري الممتاز.

 

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة ٣٤ من الدوري الممتاز.

 

وتحصل أحمد سامي وعمر جابر على بطاقة صفراء ثالثة في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري بملعب المقاولون والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، ليغيب الثنائي عن لقاء الجونة الأخير في الدوري.

 

فيما كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موافقة إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب  علي منح حسام حسن مهاجم الفريق الأول الضوء الأخضر للتفاوض مع فيوتشر وسيراميكا وإقناعه من الناحية المالية للتواجد ضمن صفوفهم في الفترة القادمة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،  الأهلي يبحث دخول حسام حسن في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا أو فيوتشر وذلك من أجل تقليل المقابل المادي بجانب أن اللاعب فشل في إثبات ذاته من خلال تقيمه في المباريات التي شارك فيها بشكل أساسي بعد قرار إراحة اللاعبين الأساسيين في الفترة الماضية .

الدوري فيريرا بيراميدز الأهلى فيوتشر سيراميكا كليوباترا

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