النصر: الزمالك وقع مع عبد الرحمن جودة دون علمنا.. وهذا ردنا/ فيديو

كشف رحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة بنادي النصر، حقيقة انتقال عبد الرحمن جودة لاعب الفريق للزمالك.



قال رحيم عمرو عبد الحق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لنادي النصر عبد الرحمن جودة لاعب مهم وشارك معنا في أكثر من مباراة"

أضاف: "عبد الرحمن يحلم بالانتقال إلى الزمالك، ونحن نعذر اللاعب خاصة آن أمير مرتضى تواصل معه ولكن اللاعب وقع دون علمنا والزمالك لم يتخذ التسلسل القانوني للتفاوض فهو اتجه للاعب قبل النادي علما بأن عبد الرحمن مرتبط بعقد مع النصر لمدة 5 سنوات".

وختم حديثه قائلا: "النصر لم يعرض اللاعب للبيع وعبد الرحمن جودة لاعب مهم وتعويضه بالنسبة لنا سيكون صعبا، ليس كل عام يفاوضنا الزمالك على لاعب وبالتالي يمكننا الاستفادة من اللاعب ماديا ولكن الزمالك لم يتواصل معنا حتى الآن"