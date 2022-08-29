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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة رمضان صبحي للأهلي.. نجم الأحمر السابق يكشف التفاصيل كاملة.. فيديو

صدى البلد

 


أكد أحمد كشري نجم الكرة المصرية الأسبق، أنه لو كان مسؤولا في النادي الأهلي، وُطلب منه التصويت على عودة رمضان صبحي للفريق مرة آخرى، سيوافق على ارتدائه القميص الأحمر مجددُا.

وتابع كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، رمضان صبحي لاعب قيمته الفنية كبيرة، لكن ما أعلمه عن النادي الأهلي، أن اللاعب الذي يخرج بهذه الطريقة من الفريق، لا يعود أبدًا للنادي.
 

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وأكمل نجم الأهلي السابق،  من الممكن على المستوى الشخصي أن أتمنى عودته لكني لا أعتقد ان يعود للأهلي مرة آخرى، لأن رمضان صبحي لم يشتري جماهير النادي الأهلي، وفضل الأموال الكثيرة، وهذا سبب غضب الجماهير منه.

وأتم كشري، إن كنت مسؤول في النادي الاهلي ومن المفترض أن أصوت على عودته سأسمح بعودته مرة آخرى، لأنه لاعب رائع وإضافة للفريق.

 

 

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