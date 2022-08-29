برلمانية: انترفيو المدارس الخاصة والدولية ناقوس خطر يهدد استقرار الروح التنافسية بالمجتمع

تحدثت النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الانسان ومقدمة مشروع قانون تجريم الانترفيو للمدارس الدولية والخاصة، عن تفاصيل مشروع القانون وأسباب التقدم به .

وقالت سليم لـ" صدى البلد ان بداية الأمر كانت مع إرسال عدد كبير من المواطنين طلبات بشأن التقدم في المدارس الخاصة والدولية، على الرغم ان هؤلاء المواطنين ليس لديهم اي مشاكل مادية او تعليمية، لذلك الأمر يكون أشد معاناة مع الطبقات المتوسطة والفقيرة الذين يريدون ان يقدموا لأولادهم في هذه المدارس، والتي تعلن عن اشتراطات يجب توافرها في أولياء الأمور، حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس.

وتابعت :" وهو الأمر الذي دفعني لتقديم مشروع القانون لأن الفترة الأخيرة شهدت انتشار هذه الظاهرة ، وهي بمثابة ناقوس خطر يهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، ويؤسس لنشر جو من الاحباط واليأس والشعور بالفشل في مقتبل أعمار هؤلاء الطلبة المرفوضين لأسباب لا ذنب لهم فيها، وفي المقابل خلق نوع من التعالي والتفاخر والكبر لفئة الطلاب المقبولين واحساسهم بأنهم أفضل من غيرهم، فهذه الشروط التي تضعها هذه المدارس تعد جريمة تمييز، فضلا على أنها تتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية.

واوضحت عضو لجنة حقوق الانسان أن طبيعة الشروط ونوعية الاسألة عبارة عن تصنيف طبقي بحت غير مقبولـ مختتمة حديثها :" ما الدافع لوضع شرط بشأن ضرورة حصول ولي الأمر على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى انترفيو لأولياء الأمور، وهو بمثابة كشف هيئة، تقوم بإجرائه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك لانترفيو".

