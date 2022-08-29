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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري: فايلر الأنسب للأهلي.. والقدرات الفنية لسواريش غير مقنعة.. فيديو

صدى البلد

يرى أحمد كشري نجم الكرة المصرية الأسبق، أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي،  تولى مهمة تدريب الفريق في ظروف صعبة، مؤكدًا أنه لم ينجح مع الفريق في الفترة التي قضاها مدربًا له.

وتابع كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، سواريش لم ينجح في مهمته مع الفريق، وقدراته الفنية لم تقنع أحد، أعتقد أن الإدارة ستسعى للتعاقد مع مدير فني كبير قادر على انتشال الفريق من أزمته الفنية، ويمتلك الخبرات الدولية ويعرف الكرة الإفريقية جدًا.
 

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وأكمل نجم الأهلي السابق، تقييمي للمرشحين، خليلوزيتش صدامي جدًا ويُعاند النجوم وأكبر دليل خلافه مع حكيم زياش لاعب تشيلسي ومنتخب المغرب، كيروش أيضًا دخل في صدام مع أفشة وشريف واستبعدهم من المنتخب، وأيضًا واجه انتقادات بسبب أداء المنتخب هجوميًا.

وأتم كشري، الكرة الهجومية التي لعب بها فايلر خلال ولايته مع الأهلي دفعت الجماهير لرفع أسمه ترشيحاته للعودة  لتدريب الأهلي، لذلك أرشح فايلر لتدريب الفريق لأنه هو الأنسب بالنسبة للفريق الأحمر.

 

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