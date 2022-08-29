شبانة: حسام حسن ورقة الأهلي في الصفقات التبادلية.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موافقة إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب علي منح حسام حسن مهاجم الفريق الأول الضوء الأخضر للتفاوض مع فيوتشر وسيراميكا وإقناعه من الناحية المالية للتواجد ضمن صفوفهم في الفترة القادمة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي يبحث دخول حسام حسن في صفقة تبادلية مع سيراميكا أو فيوتشر وذلك من أجل تقليل المقابل المادي بجانب أن اللاعب فشل في إثبات ذاته من خلال تقيمه في المباريات التي شارك فيها بشكل أساسي بعد قرار إراحة اللاعبين الأساسين في الفترة الماضية .

وأتم شبانة، ويخطط النادي الأهلي للتعاقد مع بعض الصفقات من سيراميكا مثل شادي حسين ومصطفى سعد ميسي كما يبحث ضم بعض الصفقات من فيوتشر مثل أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو.