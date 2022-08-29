أكرم توفيق السبب.. فيوتشر يصدم مجلس إدارة الأهلي.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولو فيوتشر إف سي، رفضوا طلب إدارة الأهلي بإنهاء إعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق وعودته لصفوف الأهلي بعدما تم طرح اسم اللاعب للعودة من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل بعد موافقة الجهازالفني الحالي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وينص عقد كريم نيدفيد مع نادي فيوتشر على استمراره في الإعارة حتى الموسم المقبل إلا أن إدارة الأهلي تفكر في قطع إعارته بعد المستوي المتميز الذي ظهر عليه اللاعب .

ندفيد يرغب في التواجد مع فيوتشر

وأتم شبانة، إدارة فيوتشر استندت في قرارها علي رغبة كريم نيدفيد ورفضه الجلوس علي دكة البدلاء حال عودته لصفوف الأهلي خاصة في ظل وجود عمرو السولية وحمدي فتحي واليوديانج واقتراب أكرم توفيق من العودة للملاعب وهو يجيد اللعب في أكثر من مركز أيضاً لذا يرغب في الاستمرار ضمن صفوف فريق فيوتشر والمشاركة بالكونفدرالية الموسم المقبل خاصة أنه لم يحصل على فرصته كاملة في الأهلي منذ الإصابات المتكررة التي خضع لها في الركبة.