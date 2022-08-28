ميدو: بحذر الأهلاوية من شيكابالا.. وأمير مرتضى كسب سيد عبدالحفيظ

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق العديد من الأسرار حول عرض باريس سان جيرمان لـ محمد صلاح ورأيه في سواريش مدرب النادي الأهلي وفيريرا مدرب الزمالك .

كما تحدث ميدو خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدي البلد عن خطواته المقبلة واقترابه من العودة للتدريب وعرض من قناة بين سبورتس لتحليل مباريات كأس العالم واقترابه من دور كبير في أحد الأفلام الفترة المقبلة.

ونعرض لكم أبرز ما جاء في حوار ميدو مع هاني حتحوت :

أكد أحمد حسام ميدو، إن تعاقد النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش كان مخاطرة كبيرة بسبب قلة خبرته ومعرفته بالدوري المصري .

وأضاف :"رأيت عدة مباريات في البرتغال لـ سواريش في رأي مدرب جيد ويحب الضغط العالي والاستحواذ هو مثل الطبيب الجيد حديث التخرج النقطة السيئة انه قليل الخبرة ولا يمتلك كاريزما فيريرا وجوزيه .

وأكمل سواريش لا ينتلك خبرة إدارة فرق مبيرة وبالتالي كان تعاقد الاهلي معه مخاطرة كبيرة

فيريرا مثل مجدي يعقوب

وعن فريرا قال ميدو : كنت متأكد من نجاحه مع الزمالك لانه مدرب كبير ويمتلك خبرة كبيرة وبروفسير بمعني الكلمة وبابا الشغلانه

وأكمل : تحقيق الزمالك بطولة الدوري هو معجزة بكل المقايس في ظل وقف القيد واللاعب بلاعبين شباب

وأردف : اشبه فيريرا بـ السير مجدي يعقوب لانه يمتلك خبرات قيادة الفرق الكبري

حسام غالي مستر إكس

قال أحمد حسام ميدو، إن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، هو مستر اكس القلعة الحمراء.

وأكمل : حسام غالي يعد خطرا على أى شخص يحلم بتولي رئاسة النادي الأهلي والانتقادات الاخيرة لتكوين رأي عام ضده لانه نجم وشخصية كبيرة ودخل معسكر الخطيب وحسن حمدي .

وأوضح : خبرته وشخصيته اختلفت واصبح هادي اكثر، حسام غالي خطر على الكثيرين داخل الأهلي، وهو مستر اكس القلعة الحمراء، لسنه الصغير والمجهود الكبير الذي يبذله بجانب شعبيته الجارفه وعشق الجماهير الحمراء له".

خناقة مرتضي منصور ومحمود الخطيب

دعا أحمد حسام ميدو المسئولين للتدخل و الصلح بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الحالية ، من أجل المصلحة العامة للكرة المصرية.

شلة الغردقة

تحدث احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق عن طرده من مدرجات لفارس الأبيض أمام الاتحاد السكندري بسبب الجماهير .

وقال ميدو : المستشار مرتضي منصور وجه لي دعوه لحضور المباراة في المقصورة الرئيسية ولكن فضلت التواجد في مدرج الدرجة الثالثة ومن أول ما دخلت الجماهير هتفت لي والبعض أخذ الصور التذكارية فقط 5 شباب فقط قالوا لي إني أهلاوي وتابع لشلة الغردقة .

وأكمل : لا يمكن ان يجتمع علي حبك كل الناس او حتي كرهك وبالتالي طبيعي ما حدث هم يلوموني لانهم يحبوني بالطبع .

التحكيم جامل الاهلي

قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، إن من يتحدث عن مجاملة التحكيم للزمالك أهلاوي مفلس.

وأضاف ميدو"أقول للأهلوية احترسوا لأن الزمالك لم يعد كما كان في السابق، واللي يحضر العفريت يصرفه، و هذا ما حدث من جانب جماهير الاهلي تجاه شيكابالا".

وواصل :" الزمالك تم حرمانه من بطولات واضحة وصريحة بسبب فضائح تحكيمية والأبيض تعرض للظلم الفادح، ومن يردد أن الزمالك فاز بسبب التحكيم وأمور أخرى أهلاوى مفلس لأن الزمالك كسب بعرقه ومجهوده".

وتابع :" جمهور الزمالك محترم واللى بيتريق على احتفالات الزمالك بالدوري ميشغلش باله احنا محدثين نعمة، و الأهلى يبرر ما حدث له بأنه يتعرض لظلم ومش عارف ازاى الكلام دا ومافيش أهلاوى عاقل يقول إن الزمالك بيكسب بالتحكيم، ومن الآخر التحكيم كان بيجامل الأهلى بشكل واضح وأكثر من الزمالك".

ميدو : أمير مرتضي منصور العقل المدبر

قال أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصرالسابق، أن أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك قام بدور كبير في تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

أضاف ميدو: أمير مرتضي منصور هو العقل المدبر للعائلة، وهو سر نجاح فريق الزمالك لأنه بيتعامل مع كل المواقف الصعبة بتوازن كبير.

استقرار ظهرت على نادي الزمالك في عهد أمير مرتضي منصور، وأنه فاجئ الجميع بأدائه الذى يؤكد أنه صاحب خبرات لا تقل عن 20 عاما.

ميدو: فخور بمرتضى منصور

قال أحمد حسام ميدو: سعيد لفوز الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، الزمالك استحق الفوز بالدوري الممتاز؛ لأنه الأفضل فنيا وإداريا".

وواصل أحمد حسام ميدو :" الفارق بين الزمالك ومنافسيه، كبير، على الصعيدين الفني والإداري معا، وأنا فخور بمرتضى منصور بعد أدائه الإداري في النادي مؤخرا".

راتب زيزو

تحدث أحمد حسام ميدو، عن الراتب الذي يستحقة أحمد سيد زيزو قائلا يجب على الزمالك تجديد عقد اللاعب ليحصل على 20 مليون في الموسم



وأكد ميدو :" زيزو ليس أفضل لاعب في الزمالك، فقط بل في مصر كلها، ورحيله عن القلعة البيضاء، أمر مقلق".

وأتم :" تمديد عقد زيزو لن يضر بغرفة خلع الملابس للمجهود الكبير الذي يقدمه، عكس فرجاني ساسي الذي طلب من الزمالك 2.5 مليون دولار للتجديد .

ميدو : سيد عبدالحفيظ صعبان عليا

أكد أحمد حسام ميدو، أن سيد عبد الحفيظ ناجح في عمله ومدير كرة جيد جدا، صعب عليا في وقت ما لأنه كان في وجه المدفع".

وأكمل : سيد عبدالحفيظ في مركز ليس سهلا لكن الزمالك قدر يبتعد عن الازمات وامير اتعلم من اخطاء الماضي .

ابراهيم سعيد ومرتضي منصور

وقال ميدو : "بحب ابراهيم سعيد جدا فهو شخص طيب لكنه دخل في أزمة كبيرة مع الزمالك كنت رافضا لها".

وأكمل : "أقول له بأن كل من يحرضك على اثارة المشكلات مع مرتضى لن يفيدوك أو يقفوا بجوارك بعد ذلك".

هل يترشح ميدو لرئاسة الزمالك ؟

رد احمد حسام ميدو علي هذا السؤال قائلا : لاأفكر في رئاسة نادي الزمالك خلال السنوات المقبلة ، لا ني يؤمن بالعمل التطوعي .

وتابع ميدو، من الممكن أن أتولي رئيس شركة نادي الزمالك، ولابد أن يكون أمير مرتضي المدير الرياضي للشركة.

تحذير للاهلاوية

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق أن الفارس الأبيض تعلم من أخطاء الماضي والأهلي مندهش مما يقدمه الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأوضح : الزمالك أصبح يمتلك دوافع جديدة دائما، وهذا مختلف عن زمان ، العقلية المختلفة بسبب شيكابالا ومن حضر العفريت يصرفه هجوم جماهير الأهلي علي شيكابالا ولد عنده طموحات جديدة بقول للاهلاوية خلي بالكم الزمالك مختلف عن زمان .

عبدالله السعيد

أتمني انضمام عبدالله السعيد إلى فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة ولن يكون هناك فريق قادر علي هزيمة الفارس الابيض في وجوده مع شيكابالا .

وأكمل : عبدالله السعيد لاعب كبير وعقلية وشخصية قوية واتمني انضمامه للزمالك مع وجود شيكابالا لن يستطيع فريق الفوز علي الزمالك .

وعن قفشة قال : يجب ان يتعلم اللعب في طريقة 4-3-3 لانه سيواجه مشكلات كثيره في حالة عدم ايجاده اللعب بها .

وبسؤاله عن احمد فتحي قال : بتمناله التوفيق هو نموذج للاحترافية وأسطورة.

وتحدث عن هجومه علي أحمد حسن كوكا قال : انتقادي له طبيعي في ظل أدائه السيئ مع المنتخب الوطني ورد فعله ليس ذكيا فأنا انتقدت النني وعمر السعيد ومروان حمدي هذا عملي .

أيمن حفني

قال أحمد حسام ميدو: أيمن حفنى هو البركة في فريق الزمالك حاليا كونه لاعب جيد ومحترم ووجوده مهم ويستطيع الاستمرار في الملاعب لخمس مواسم أخرى.

وأتمنى عودة مروان حمدى للزمالك ووعده لو عاد وتألق سأضع له لوحة اعتذار فى جامعة الدول العربية بنصف مليون جنيه لمدة شهر كامل .

وعن بن شرقي قال :" المغربي لاعب كبير وتفاني مع الزمالك حتي آخر لحظة ويشكره علي ما قدمه للقلعة البيضاء".

العودة للتدريب

أكد ميدو، أنه تلقي عروض لتدريب ناديين فى الدورى المصري إلا أنه طلب مهلة للتفكير لأن التدريب مهنة شاقة

وأضاف انه إذا عاد للتدريب س فيستمر فى تقديم البرنامج التليفزيونى الخاص به .

تحليل كأس العالم

أكد ان هناك مفاوضات للظهور مع القناة المالكة لحقوق نقل كأس العالم لتحليل المونديال خلال الفترة المقبلة.

احتراف ميدو مع عمرو ذكي في ويجان الإنجليزي

كشف احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق سبب فشل ثنائيته رفقة عمرو ذكي في نادي ويجان الانجليزي .

واضاف : لعبنا امام ليفربول وسجلت هدف وتعادلنا في المباراة وكانت المرة الاولي في التاريخ .

وأكمل : استيف جروس دخل في صدام مع عمرو ذكي بسبب تأخرة مع المنتخب وحذرته ولكن لا اعرف ماذا كان يفكر .

وأردف : بعدها لعب جروس بمهاجم واحد فاكنت اشارك انا وعمرو ذكي كان احتياطيا لفترة طويلة .

حسام حسن أفضل من دروجبا

وعن افضل مهاجم في افريقيا قال ميدو : ان حسام حسن افضل مهاجم في افريقيا وأفضل من دروجبا نجم تشيلسي .

فيلم جديد لـ ميدو

يستعد ميدو لبطولة فيلم جديد وسيبدأ العمل خلال الفترة المقبلة وأعرب عن سعادته بالسيناريو وسيلعب دور مدرس لطلاب في الثانوية العامة .

رد فعل ميدو علي تريند مرة انا وزلاتان

تحدث احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك عن رد فعله علي تريند مرة انا وزلاتان .

وقال ميدو : شعرت ان الناس يريدون الاقتناص من قيمتي ومن فترتي الاحترافية وأنا أري أنه طبيعي الافتخار باللعب جانب لاعب كبير مثل ابراهيموفيتش .

وأكمل : فخور إنني لعبت بجانب لاعبين كبار وسعيد الحظ انني زاملته هو صديقي وعشرة سنين لا أري مشكلة في ذلك .

عرض باريس سان جيرمان لـ محمد صلاح

أكد احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول تلقي عرضا من باريس سان جيرمان وتحدثوا مع رامي عباس وعدة اندية كبيرة دخلوا في مفاوضات .

وأوضح : مسؤولوا باريس سان جيرمان كانوا معجبين بفكرة تواجد لاعب مسلم ومحترف في صفوف الفريق الفرنسي وكان لها ابعاد تسويقية .