ميدو يحدد راتب زيزو مع الزمالك

كشف احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك عن الراتب الذي يستحقة احمد سيد زيزو لاعب الفارس الابيض لتجديد عقده .

واضاف ميدو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» : زيزو يستحق الحصول علي اكبر عقد داخل نادي الزمالك خصوصا وانه افضل لاعب في مصر حاليا .

وأكمل : زيزو يجني ثمار تجربته الاحترافية، ويجب على الزمالك تجديد عقد اللاعب ليحصل على 20 مليون جنيه في الموسم

وشدد ميدو :" زيزو ليس أفضل لاعب في الزمالك، فقط بل في مصر كلها، ورحيله عن القلعة البيضاء، أمر مقلق".

وأتم :" تمديد عقد زيزو لن يضر بغرفة خلع الملابس للمجهود الكبير الذي يقدمه، فرجاني ساسي طلب من الزمالك 2.5 مليون دولار للتجديد، وهو أمر يضر غرفة خلع الملابس، عكس زيزو تماما".