ميدو : رحيل زيزو عن الزمالك أمر مقلق..ويستحق تجديد عقده بـ 20 مليون في الموسم

قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، إن أحمد سيد زيزو يستحق الحصول على أكبر عقد داخل القلعة البيضاء، خاصة وأنه الأفضل في مصر حاليا.

وأضاف ميدو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن زيزو يجني ثمار تجربته الاحترافية، ويجب على الزمالك تجديد عقد اللاعب ليحصل على 20 مليون في الموسم

وشدد ميدو :" زيزو ليس أفضل لاعب في الزمالك، فقط بل في مصر كلها، ورحيله عن القلعة البيضاء، أمر مقلق".

وأتم :" تمديد عقد زيزو لن يضر بغرفة خلع الملابس للمجهود الكبير الذي يقدمه، فرجاني ساسي طلب من الزمالك 2.5 مليون دولار للتجديد، وهو أمر يضر غرفة خلع الملابس، عكس زيزو تماما".