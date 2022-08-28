ميدو يتحدث عن فشل ثنائيته مع عمرو ذكي في ويجان الانجليزي

كشف احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق سبب فشل ثنائيته رفقة عمرو ذكي في نادي ويجان الانجليزي .

واضاف ميدو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» : لعبنا امام ليفربول وسجلت هدف وتعادلنا في المباراة وكانت المرة الاولي في التاريخ .

وأكمل : استيف جروس دخل في صدام مع عمرو ذكي بسبب تأخرة مع المنتخب وحذرته ولكن لا اعرف ماذا كان يفكر .

وأردف : بعدها لعب جروس بمهاجم واحد فاكنت اشارك انا وعمرو ذكي كان احتياطيا لفترة طويلة .

وعن افضل مهاجم في افريقيا قال ميدو : ان حسام حسن افضل مهاجم في افريقيا وأفضل من دروجبا نجم تشيلسي .