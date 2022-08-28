الأهلي يبلغ سواريش بالرحيل عن الفريق.. خالد الغندور يكشف التفاصيل

أعلن الإعلامى خالد الغندور، أن النادى الأهلي ابلغ ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، بالرحيل عن الفريق عقب مباراة سيراميكا.

وكتب خالد الغندور " #بشكل_نهائي :: الأهلي يبلغ مدربه البرتغالي "ريكاردوا سواريش"

بالرحيل عن الفريق عقب مباراة سيراميكا ".

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً صعباً علي الأهلي بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدف طلائع الجيش فى الدقيقة 67 بعد تمريرة من محمد جابر ضربت خط دفاع الأهلي ليتوغل أحمد سمير ويسددها بإتقان فتسكن شباك مصطفي شوبير.

وتوقفت المباراة لمدة 5 دقائق انتظاراً لقرار الفار بصحة الهدف أم لا من الدقيق 67 حتى 72 دقيقة .

وبهذه النتيجة يتجمد الأهلي فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة ، وقفز طلائع الجيش إلى المرتبة الرابعة برصيد 53 نقطة .