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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

“كرتنا ثقافتنا” كتاب عربي يفوز بجائزة السلام الدولية

صدى البلد

فاز الكتاب الوثائقي للمبادرة الوطنية “كرتنا ثقافتنا” للإعلامي الكبير الدكتور جاسم الياقوت، بجائزة كتب السلام الدولية للعام 2022 الدولية في نسختها السادسة.

 

وسيتم تكريم الدكتور الياقوت، في حفل كبير تقيمه الجمعية الدولية لكتب السلام بالتعاون مع الهيئة الدولية للتسامح، وندوة الثقافة والعلوم في دبي 11 سبتمبر القادم.


وتلقى الياقوت نائب رئيس إتحاد الإعلاميين العرب عضو إتحاد المبدعين العرب، خطاب فوزه بالجائزة من أنطونيو إمينيو رئيس جائزة كتب السلام الدولية للرياضة وحقوق الإنسان والسلام والثقافة، وأعرب عن سعادته بفوز كتابه بهذه الجائزة العالمية المرموقة حيث نجح الكتاب في توثيق فكرة فعاليات المبادرة وما تخللها من أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية لنشر المحبة والسلام في المجتمع وجعلها فكرة قابلة للتطبيق في جميع المجتمعات في أي زمان ومكان لدعم وتعزيز لغة الحوار بين شعوب العالم.

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وأوضح أنه من خلال فكرة مهرجان “كرتنا ثقافتنا” حرصنا على الاستثمار في برامج المسؤولية الاجتماعية، للمساعدة في ربط شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية والمقيمين في تنمية المجتمع لتحفيز طاقاتهم الكامنة في دفع عجلة التنمية والعيش في الحب والسلام.


وأضاف أن الكتاب يوثق أهداف المهرجان للمساهمة في توعية المجتمع وتثقيفه وبناء جيل قادر على تمثيل وطنه وبناء مستقبل باهر له بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتمامًا خاصًا بجودة الحياة، بالإضافة إلى المساهمة في غرس المحبة والسلام بين مختلف شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية ونبذ التعصب والعنصرية.


وأشار إلى أن الكتاب يوثق حرصنا على العمل لصالح التضامن والسلام والأنشطة الاجتماعية لتعزيز نشر السلام والثقافة من خلال البرامج التي ساهمت في غرس ونشر الحب والسلام بين أفراد المجتمع والمقيمين من مختلف الجنسيات ويستثمرون كرة القدم في ذلك، معتبرا الجائزة إضافة جديدة للإنجازات الثقافية  السعودية على مستوى العالم.

الكتاب الوثائقي كرتنا ثقافتن جائزة كتب السلام الدولية كتب السلام رؤية المملكة 2030

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