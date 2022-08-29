بالأسعار .. 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 |صور

يضم السوق المصري مجموعة من موديلات 2022، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الداخلية، والعلامات التجارية، بالاضافة إلى التصميمات الهيكلية ايضا، سواء من فئة السيدان، او الهاشتباك، او السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الكروس اوفر الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 بالسوق المصري

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

1 – فيات X500 موديل 2022

حصلت السيارة فيات X500 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 10.3 ثانية، بينما دعمت بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة فيات X500 موديل 2022 من 550 الف جنيه حتى 625 الف جنيه.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

2 – اوبل موكا موديل 2022

تعتمد السيارة اوبل موكا موديل 2022 على محرك بسعة 1200 سي سي تيربو، بعزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر، وقوة قدرها 130 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيكية الاداء، وبهذه القدرات تنطلق من وضع الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة اوبل موكا موديل 2022 بين 539.990 و 579.990 جنيه.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

3 – ام جي ZS موديل 2022

دعمت السيارة ام جي ZS موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصانا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتبدأ أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2022 من 405 الف جنيه وحتى 435 الف جنيه.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

4 – اوبل كروس لاند موديل 2022

تقدر نسبة استهلاك السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 11.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصانا، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 187 كم/ساعة.

ويتقدم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 بقيمة سعرية تتراوح بين 449.990 و 479.990 جنيه.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2022

5 – فورد ايكو سبورت موديل 2022

زودت السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 بمحرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة قدرها 123 حصانا، و 170 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، مع امكانية التسارع من نقطة الاستعداد 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 من 332 الف جنيه حتى 377 الف جنيه.