استحواذ جديد لـ سوني يمكنها من السيطرة على ألعاب الهواتف الذكية

تسيطر شركة سوني اليابانية على ألعاب الفيديو الثقيلة من خلال منصتها للألعاب PlayStation “بلايستيشن”، وتنافسها في ذلك شركة مايكروسوفت من خلال أجهزة إكس بوكس، ولكن يبدو أن شركة سوني تتطلع إلى السيطرة أيضا على مجال الألعاب على الهواتف الذكية.

واستحوذت شركة سوني على شركة Savage Game Studios المطورة للألعاب على الهواتف الذكية، كما قامت بإنشاء قسم PlayStation Studios Mobile ، والذي سيعمل بشكل منفصل عن أجهزة بلايستيشن، حيث سيصدر القسم الجديد ألعابًا للهواتف.

وتتوازى عملية استحواذ شركة سوني مع خطتها الكبيرة لإنشاء وطرح آلاف الألعاب على الهواتف الذكية، والذي يعد مجالا كبيرا ويتميز بأرباحه الضخمة، كما تعمل سوني أيضا على إصدار المزيد من الألعاب على أجهزة الكمبيوتر، حيث أعلنت مؤخرا أنها تريد أن تكون نصف ألعابها على الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية بحلول عام 2025 .

وقال هيرمان هيلست، رئيس خدمة PlayStation Studios في بيان صباح أمس الاثنين: "ستكون جهودنا في ألعاب الهواتف إضافية، وذلك بعد إطلاق لعبة Spider-Man والإصدار القادم من Uncharted: Legacy of Thieves Collection على الكمبيوتر الشخصي.

وأوضح أن "شركة Savage Game Studios ستصبح جزءًا من قسم PlayStation Studios Mobile الجديد ، الذي سيعمل بشكل مستقل عن تطوير وحدة التحكم في سوني وركز على التجارب المبتكرة أثناء التنقل استنادًا إلى PlayStation IP الجديد والحالي".

وفقا لموقع The Verge فإن جيم رايان، رئيس قسم الترفيه التفاعلي بسوني ، قد صرح حينها أن إصدار الألعاب للكمبيوتر والهواتف الذكية قد يؤدي إلى نمو كبير في عدد الأشخاص الذين يلعبون ألعاب سوني.

وأضاف رايان أن الشركة تتطلع أيضًا إلى التوسع في ألعاب الخدمة الحية مثل ألعاب Fortnite أو Rocket League أو Destiny 2 التي يتم تحديثها باستمرار لإبقاء اللاعبين مهتمين.

وتتطلع المزيد من شركات الألعاب الكبرى إلى نقل ألعابها إلى الهواتف الذكية ، وهو أسلوب أثبت أنه مربح لبعض الشركات بشكل كبير، حيث أظهرت بيانات من Sensor Tower في يونيو الماضي أن النسخة المخصصة للهواتف الذكية من لعبة Genshin Impact حققت 154 مليون دولار من إجمالي الإيرادات.