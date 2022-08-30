خداع واحد ممكن.. رواية جديدة للكاتبة رضوى الأسود

صدر حديثا عن دار الشروق، رواية "خداع واحد ممكن" للكاتبة الروائية رضوى الأسود.

عبر 6 موانئ على البحر المتوسط، وفي إطار رومانسي بوليسي مشوق، تدور أحداث رواية «خداع واحد ممكن» التي تقتحم عالم الكُتَّاب وما فيه من صراعات.

تبحث المؤلفة رضوى الأسود في العلاقة بين الاضطرابات النفسية والعقلية وبين العملية الإبداعية من خلال البطلة «أحلام» التي تقدمها بشكل مغاير للطبيعة الأنثوية المتعارف عليها؛ باحثة عن إجابة للسؤال الصعب: هل يوجد شيء حقيقي في هذا العالم، أم أن كل شيء مزيف كالسراب؟!

عن الرواية: «شيء بداخلنا يدفعنا نحو خوض غمار المجهول على الرغم من عَرَضه الجانبيّ المتمثل في المخاطرة غير المحسوبة وغير مأمونة العواقب، بل أحيانًا، رغم شعور يقينيّ بأنه سيطولنا أذًى مؤكد. إنه الشيء الذي دفع آدم لأكل التفاحة رغم أنها ثمرة الشجرة المحرَّمة، والشيء نفسه الذي جعل «بيل» الجميلة تدخل الغرفة المغلقة رغم تحذيرات الوحش لها، والذي يجعل الملايين كل يوم يخوضون ساحات الحروب ومضامير الثورات، تسيطر عليهم فكرة تشبه السحر في تأثيرها .. لكنها عادة ما تنقلب بؤسًا ودمارًا على المسحور!».

الكاتبة رضوى الأسود

وعن المؤلفة رضوى الأسود؛ كاتبة وروائية مصرية. حاصلة على ليسانس الآداب - قسم اللغة الفرنسية. صدر لها كتابان وخمس روايات منها: «زجزاج» و«بالأمس كنت ميتًا - حكاية عن الأرمن والكرد».

نُشر لها العديد من المقالات النقدية في عدة صحف ومواقع مصرية وعربية منها: الحياة، المصري اليوم، أخبار الأدب، المقال، العربي، وغيرها.