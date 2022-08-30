وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

كرم وزير التربية والتعليم رضا حجازى النجمة لبلبة فى قاعة سيد درويش عن دورها فى مسلسل ( دايما عامر ) الذي قدمت فيه نموذجا مثاليا لمديرة مدرسة متطورة، حيث قدمت شخصية ( ميس زهرة ) التي وهبت حياتها للتعليم وإدارته بشكل علمى متطور وحديث.



وقالت لبلبة إن تكريمها جاء على دورها بمسلسل “دايما عامر”، والتى قدمته فى موسم دراما رمضان الماضى، وقدرة الدور على تقديم رسالة اجتماعية.

وأضافت لبلبة، أن أكثر ما أسعدها أيضا بجانب التكريم هو تفاعل الناس مع المسلسل، ولفتت الفنانة الكبيرة إلى أن تأثير دورها الأخير يؤكد أن للفن رسالة سامية لا بد أن يحافظ عليها الجميع.

مسلسل دايما عامر:

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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