عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

لبلبة ووزير التربية
لبلبة ووزير التربية والتعليم

كرم وزير التربية والتعليم رضا حجازى النجمة لبلبة فى قاعة سيد درويش عن دورها فى مسلسل ( دايما عامر ) الذي قدمت فيه نموذجا مثاليا لمديرة مدرسة متطورة، حيث قدمت شخصية ( ميس زهرة ) التي وهبت حياتها للتعليم وإدارته بشكل علمى متطور وحديث.

txt

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

txt

كأنه فرح|رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية..لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي


وقالت لبلبة إن تكريمها جاء على دورها بمسلسل “دايما عامر”، والتى قدمته فى موسم دراما رمضان الماضى، وقدرة الدور على تقديم رسالة اجتماعية.

وأضافت لبلبة، أن أكثر ما أسعدها أيضا بجانب التكريم هو تفاعل الناس مع المسلسل، ولفتت الفنانة الكبيرة إلى أن تأثير دورها الأخير يؤكد أن للفن رسالة سامية لا بد أن يحافظ عليها الجميع.

مسلسل دايما عامر:

 

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

IMG-20220830-WA0002
IMG-20220830-WA0002
IMG-20220830-WA0001
IMG-20220830-WA0001
IMG-20220830-WA0000
IMG-20220830-WA0000
لبلبة وزير التربية والتعليم د رضا حجازى دايما عامر مسلسل دايما عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري: أحترم زملائي ولا تربطني علاقة صداقة بأي فنان

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. ياسمين صبري تعلن مشاركتها في موسم رمضان 2023

تانيا صالح تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

أخبار الفن: طلاق أورتيجا وزوجته .. وسر ظهور شيرين عبد الوهاب وحميد الشاعري

محسن محيي الدين: لا أتمنى عودة حلا شيحة وحنان ترك للفن

أغنيتان جديدتان.. صدى البلد يكشف سر ظهور شيرين عبد الوهاب برفقة حميد الشاعري

لايقين على بعض.. إطلالات مميزة لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالأردن في هذا الموعد

ترشيحاتنا

قطعوا شعر بعض.. خناقة عنيفة بين فتيات داخل مدرسة مرموقة بالهند| فيديو

وزير المالية: البلد مستهدفة والخارج يحسدنا.. وهذه شروط صندوق النقد

افتكرته محترم واتفاجئت باللي حصل.. ميريام فارس تفتح النار ضد فارس كرم

تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على مصروفات كليتي الطب والهندسة

الأشغال وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار حال الفاعل عمال بعثات الحفائر

متوسط سعر الدولار في البنك اليوم 30-8-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب قصة انتقال لنادي.. وليد سليمان لعب للأهلي بالروح والدم والعناية المركزة

وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

صادم.. مراسل يذيع تقريرا على الهواء أثناء غرقه في مياه الفيضان| فيديو

بالبيجامة الحمرا.. شاهد إطلالة شيرين من منزلها

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ