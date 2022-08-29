كأنه فرح|رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية..لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي

أقيم اليوم قداس صلاة جنازة المطرب اللبناني جورج الراسي بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة وسط حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه.

جنازة جورج الراسي ..إغماء شقيقته :

ودخلت شقيقته ساندرين فى نوبة من البكاء أدت إلى تعرضها للإغماء أثناء تشييع الجثمان .

جنازة جورج الراسي ..نادين الراسي تنهار على أغنية قلبي مات :

ووصل جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي لكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة وسط حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه.

وظهرت نادين الراسي شقيقة جورج الراسي تنهار في البكاء والصراخ على أنغام أغنية “قلبي مات".



جنازة جورج الراسي ..والدته ترقص في جنازته :



وظهرت والده جورج الراسي، وقد ظهر عليها علامات الصدمة بعد وفاة ابنها .



وانهارت والدة جورج الراسى، من البكاء خلال الجنازة وكانت تحمل ملابسه ورقصت بها بشكل محزن على فقدانه.



جنازة جورج الراسي ..فرقة موسيقية تزف الجثمان :

ووصلت فرقة موسيقية لزف الفنان اللبنانى جورج الراسى إلى صلاة الجنازة بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل.

وانهارت نادين الراسي شقيقة جورج الراسى من البكاء، وظهرت برفقة الفنان وائل جسار.



جنازة جورج الراسي.. طلقات الرصاص تفزع الحاضرين:

وتسبب إطلاق الرصاص في حالة من الفزع لدى المعزين في جنازة جورج الراسي فور وصول جثمانه إلى محيط الكنيسة قبل بدء مراسم تشييع الجنازة بحضور أسرته ومحبيه ونجوم الوسط الفني.

وظهرت راشيل الراسي شقيقة جورج في حالة انهيار شديدة، فيما حمل المعزين والدته على الأعناق لوداع ولدها الذي راح ضحية حادث سيارة منذ يومين.

وفاة جورج الراسي :

وتوفي الفنان اللبناني جورج الراسي، في حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الامن العام، حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث.

ووفقا قناة onetvlebanon اللبنانية، فإن الفنان جورج الراسي دخل الأراضى اللبنانية فور إنهاء حفلة له في سوريا عند الخامسة فجرًا، وقبل وصوله الى حاجز الجيش اللبناني عند نقطة المصنع، ارتطمت سيارته بفاصل أسمنتي تم وضعه لفصل الطريق نحو مسارين، الأول للسيارات والثاني للشاحنات.

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