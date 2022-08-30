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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدعوة عامة يواصل تذيل شباك التذاكر.. إيرادات السينما أمس| تعرف عليها

الدعوة عامة
الدعوة عامة

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض لكم تفاصيل  إيرادات الأفلام  مساء أمس الاثنين  ، وذلك من خلال التقرير التالي:

تسليم أهالي 

تصدر فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الإيرادات ليلة أمس، حيث حقق 358,246 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.

تدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

الدعوة عامة

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، تذل الايرادات محققا مساء أمس الأحد 36,613  الف جنيه، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبد الرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها، ويشارك فيه أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وإخراج وائل فرج.

كيرة والجن 

 فيلم “كيرة والجن”، للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حيث حقق 259,204 ألف جنيه مساء أمس في دور العرض.

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

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عمهم

فيما حقق فيلم “عمهم”، بطولة الفنان محمد إمام، حيث حقق  179,633 ألف جنيه. 

وضم فيلم “عمهم”، العديد من الفنانين، منهم: محمد إمام، وهدى المفتي، وسيد رجب، ونرمين الفقي، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

 

خطة مازنجز : 

وحقق فيلم “خطة مازنجر” بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد ليلة أمس ايرادات وصلت الي94,580 جنيه.

 

قصة فيلم خطة مازنجر تدور في اطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأذق فيقعوا في ورطة أكبر.

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