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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لسه محافظة على شبابها.. علا غانم برفقة بناتها بعد غياب سنوات

علا غانم
علا غانم

نشرت الفنانة علا غانم عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورة لها تجمعها ببناتها بعد غياب سنوات عن مجال التمثيل والانتقال إلى الإقامة في أمريكا . 

وأكد المتابعون أن علا غانم مازالت محتفظة بشبابها ورونقها حتى الآن .

علا غانم وبناتها 

ظهرت الفنانة علا غانم بعد غياب طويل في حوار إعلامي مع لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة"، بعد غياب استمر لمدة 4 سنوات .

 

وقالت الفنانة علا غانم ، إنها عندما جاءت لمصر كانت تريد أن تعرف هل اشتاق لها الناس أم لا، موضحة أنها تفاجأت بحب الناس لها منذ نزولها في المطار، وشعرت بالسعادة .

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عملها في أمريكا

وصرحت الفنانة بأنها فتحت شركة وفندقا لرعاية الكلاب"، مضيفة: "أنا عاملة قلق هناك للتجار الكبار اللي عندهم 30 و40 محل للكلاب، وأنا عندي محلين بس، لكن بنهاية هذا العام هكون فتحت محلين تاني ان شاء الله".

 

حقيقة خناقة علا غانم وآيتن عامر

وعلقت على غانم على حقيقة خلافها مع ايتن عامر بسبب مسلسل الزوجة الثانية قائله: لا طبعا مفيش اي خناقة حصلت بيني وبين ايتن عامر بسبب الزوجة الثانية".

 

 "المخرج قال لي عايزك تاكليها علقة عايز اشوف غل، وطالب مني اضربها بالقلم جامد ".

 

وأضافت علا غانم أن الهدف من المشهد عنصر المفاجأة، ليظهر أنه طبيعي، لذلك حرصت على تنفيذ توجيهات المخرج.

 

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وصرحت الفنية لفنانة علا غانم، بأنها شاهدت بعض الأعمال لـ محمد رمضان، رغم أن الوقت ضيق في أمريكا.

 

وأضافت غانم، أن محمد رمضان من الفنانين الموهوبين؛ وسبب في ظهور العديد من الوجوه الجديدة الذين شاركوا معه في أعماله الفنية، قائلة: "بشوف لمحمد رمضان شغل هايل جدا ".

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