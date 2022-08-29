حذرته لكنه أصر.. صديقة جورج الراسي تروي اللحظات الأخيرة في حياته

كشفت الاعلامية رنيم الهاشم، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب اللبناني جورج الراسي ، قبل عودته من سوريا الي بيروت ليلة وفاته .

وقالت رنيم الهاشم، في تصريحات تليفزيونية، إنها كانت من ضمن حضور حفل الفنان جورج الراسي في سوريا ، ونصحته بعدم المغادرة بعد انتهاء الحفل ، حتي لا يقوم بالقيادة ليلا ولكنه أصر ، وانصرف بعد الحفل بحوالي ساعة وربع.

وتابعت رنيم الهاشم، أنها حاولت الاتصال بجورج الراسي بعد انصرافه ولكنه لم يرد وبعد عشر دقائق تلقت خبر الحادت المروع الذي تعرض له .

صدقة جارية :

أعلن أحد رجال الأعمال من دول الخليج عن إقامة صدقه جارية علي روح الفنان والمطرب اللبناني جورج الراسي ، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي توتير .

حيث كتب رجل الاعمال علي توتير قائلا : تابعت تفاصيل وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي وصديقته علي طريق دمشق ببروت أثناء عودتهما من سوريا صباح أول أمس ، وبعد تعزيتنا لاهله وذويه وحفاظا علي ارواح سالكي الطريق جميعا ، اعلن عن تبني مشروع انارة مكان وقوع الحادث المروع ، والذي أودي بحياتهما ، وتعتبر بمثابة صدقة جارية عنهما .

وأقيم اليوم قداس صلاة جنازة المطرب اللبناني جورج الراسى بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة وسط حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه.

ودخلت شقيقته ساندرين فى نوبة من البكاء أدت إلى تعرضها للإغماء أثناء تشييع الجثمان .

ووصل جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي لكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة وسط حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه.

وظهرت نادين الراسي شقيقة جورج الراسي تنهار في البكاء والصراخ على أنغام أغنية “قلبي مات

ووصلت فرقة موسيقية لزف الفنان اللبنانى جورج الراسى إلى صلاة الجنازة بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل.

وانهارت نادين الراسي شقيقة جورج الراسى من البكاء، وظهرت برفقة الفنان وائل جسار.