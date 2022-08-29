مطربة و9 ممثلات.. 10 نجمات يتابعهن محمد صلاح

محمد صلاح .. واحد من أهم لاعبي الكره في العالم ، ويعد من اكثر المشاهير متابعة من قبل الجمهور والشخصيات العامه علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

محمد صلاح

محمد صلاح يتابعه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ملايين المتابعين ويصل عدد الي أكثر من 52 مليون متابع حول العالم ، نظرا الي الشهرة العالمية التي يتمتع بها .

محمد صلاح

وعلي الرغم من قيام عشرات الفنانات من العالم العربي بمتابعة الحساب الرسمي للاعب الكره العالمي محمد صلاح علي إنستجرام ، الا انه اختار 10 فنانات فقط ليقوم بمتابعتهن علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

ومن ابرز الفنانات اللاتي يقوم محمد صلاح بمتابعهن الفنانة السورية أصالة ، وتعد هي المطربة العربية الوحيدة التي يقوم محمد صلاح بمتابعتها علي موقع إنستجرام .

أصالة

اما التسع فنانات الاخريات اللاتي يقوم محمد صلاح بمتابعتهن علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فهن في مجال التمثيل ، بعضهن نجمات حققن شهرة واسعة واخريات من جيل الشباب .

مني زكي

والفنانات اللاتي يقوم محمد صلاح بمتابعهن علي موقع انستجرام هم : حلا شيحا ، نيللي كريم ، مني زكي ، أمينة خليل ،درة ، تارا عماد ، ايمي سمير غانم ، ريم مصطفي ،والممثلة الشابة هاجر أحمد.

ريم مصطفي

وأكد أحمد حسام ميدو أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، كان رافضا للتعاقد مع محمد صلاح في البداية.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يورجن كلوب مدرب ليفربول لم يرغب في التعاقد مع محمد صلاح في البداية"

أضاف: "المدير الرياضي في ليفربول وقت تعاقد الريدز مع محمد صلاح، هو من أصر على تعاقد الريدز مع صلاح، بالتنسيق مع مدير الكشافين في النادي، لكن صلاح لم يكن الخيار الأول بالنسبة ليورجن كلوب".



وختم حديثه قائلا: "في الأندية الكُبرى المدرب لن يقرر الصفقات التي سيتعاقد معها هو فقط يعطي مواصفات".

صلاح يحتفل بالفوز على بورنموث..

نشر النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، صورًا له، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، تجمعه بزملائه في الفريق، عقب الفوز على بورنموث بـ9 أهداف دون رد.

وظهر صلاح فى الصور وهو يحتفل مع زملائه بالأهداف المتتالية التى أحرزوها فى شباك الفريق المنافس.

اكتسح فريق ليفربول ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى انتهى منذ قليل، وأقيم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده لـ 5 نقاط فيما يظل فريق بورنموث فى المركز 15 برصيد 3 نقاط.