بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

حل الإعلامي مفيد فوزي ضيفا علي أحد البرامج التليفزيونية، ونفى ما تردد حول طلبه إجراء حوار مع الفنانة نادية الجندي طيلة مشواره الإعلامي.

وقال مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار معها، وليس صحيحا أنها من رفضت، فأنا صديق للفنانة نبيلة عبيد، وأردت تحقيق التوازن.

وتابع مفيد فوزي: نادية الجندي فنانة عظيمة ولها أفلام هامة، ولكن ببساطة من الممكن القول إنني أحب نبيلة عبيد أكثر.

أكد الإعلامي مفيد فوزي، أنه ليس هنالك جريمة قتل عمد في وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني في لندن.



وقال خلال لقائه ببرنامج "العنيدة" المذاع على قناة "الشمس": "أعظم هيئة بوليس في العالم نفت أن سعاد حسني قتلت، وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور بالكامل".

‎حقيقة زواج سعاد حسني من عبد الحليم حافظ

‎ولفت: "الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لم يعتبر أن زواجه من سعاد حسني سرا، وعندما سُئلت السندريلا في حديث تليفزيوني عن علاقتها بالعندليب فكان جوابها رعاية مطلقة، وهذا معناه أنها تزوجته".