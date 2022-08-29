عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان يشعر بدنو أجله.. وصية جورج الراسي قبل وفاته| تعرف عليها

جورج الراسي
جورج الراسي

كشف الإعلامي اللبناني رجاء نصر الدين في تصريحات لإحدي البرامج التليفزيونية عن وصية الفنان اللبناني جورج الراسي قبل وفاته بعدة اشهر. 

وقال رجاء نصر الدين في تصريحات تليفزيونية إن جورج الراسي كان يشعر بوفاته قبل شهرين ، وقد أوصي والدته علي ابنه الوحيد . 

واستكمل رجاء نصر الدين : أن شقيقته نادين الراسي ، تلقت الخبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أصابها بصدمة شديدة . 

وكانت دخلت الفنانة اللبنانية نادية الراسي، في نوبة بكاء على الهواء ، بعد توجيه الإعلامية إنجي أنور سؤالاً لها  بمن وراء رحيل شقيقها جورج الراسي، بعد مصرعه في حادث سير، أمس الأول السبت.

شاهد.. فيفى عبده تنعى جورج الراسي

ما في شيء رح يعوض خسارتك.. نادين نجيم تنعى جورج الراسي

وأعربت نادية الراسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج" مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، عن حزنها الشديد لرحيل شقيقها أثر حادث أليم.

واتهمت الراسي،  وزير الأشغال اللبناني وراء مصرع شقيقها.

واختتمت الفنانة اللبنانية تصريحاتها قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل"

وفي سياق متصل قررت أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، تشييع جنازته بعد ظهر غد الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقى أسرة الفنان جورج الراسي العزاء اليوم الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والعزاء الثانى سيكون يوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

جورج الراسي فيفي عبدة نادين نجيم نادين الراسي الإعلامية إنجي أنور الفنان اللبناني جورج الراسي الفنان جورج الراسي برنامج مصر جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

بعد ترشيحه لتدريب الأهلي.. ميدو يكشف نقاط ضعف المدرب الجديد

بعد إطلالات المايوه.. ياسمين الخطيب تثير الجدل مجددا بفستان جريء| شاهد

ترشيحاتنا

بشرى.. الأرصاد: أجواء صيفية مستقرة حتي بدايات الأسبوع القادم .. تفاصيل

تبدأ من 90 جنيهًا.. أسعار اللحوم والكبدة والضأن بمنافذ وزارة الزراعة

مواعيد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

10 أضعاف ثمنها الحقيقي.. سيارة فورد اسكورت للأميرة ديانا تُباع بـ 860 ألف دولار

مرتبات تبدأ بـ6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية|قدم بسرعة

جفاف وفيضانات وحرائق غابات وزلازل.. الطبيعة تغضب وتسبب خسائر فادحة|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني قبل وبعد.. نصيرة المرأة تخسر 30 كيلوجراما من وزنها| شاهد

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ثعابين ودم .. ترند التحرش يتصدر السوشيال ميديا.. إيه حكايته

كيم كارداشيان بالأسود الشفاف المثير.. شاهد

فيديو

اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

كان يشعر بدنو أجله.. وصية جورج الراسي قبل وفاته| تعرف عليها

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ