كان يشعر بدنو أجله.. وصية جورج الراسي قبل وفاته| تعرف عليها

كشف الإعلامي اللبناني رجاء نصر الدين في تصريحات لإحدي البرامج التليفزيونية عن وصية الفنان اللبناني جورج الراسي قبل وفاته بعدة اشهر.

وقال رجاء نصر الدين في تصريحات تليفزيونية إن جورج الراسي كان يشعر بوفاته قبل شهرين ، وقد أوصي والدته علي ابنه الوحيد .

واستكمل رجاء نصر الدين : أن شقيقته نادين الراسي ، تلقت الخبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أصابها بصدمة شديدة .

وكانت دخلت الفنانة اللبنانية نادية الراسي، في نوبة بكاء على الهواء ، بعد توجيه الإعلامية إنجي أنور سؤالاً لها بمن وراء رحيل شقيقها جورج الراسي، بعد مصرعه في حادث سير، أمس الأول السبت.

وأعربت نادية الراسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج" مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، عن حزنها الشديد لرحيل شقيقها أثر حادث أليم.

واتهمت الراسي، وزير الأشغال اللبناني وراء مصرع شقيقها.

واختتمت الفنانة اللبنانية تصريحاتها قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل"

وفي سياق متصل قررت أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، تشييع جنازته بعد ظهر غد الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقى أسرة الفنان جورج الراسي العزاء اليوم الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والعزاء الثانى سيكون يوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.