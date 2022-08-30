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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تبحث الاستفادة من المياه المعالجة

اجتماع بشركة الصرف
اجتماع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

التقى اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالمهندس علاء الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، لبحث سبل التعاون بين الشركتين. 

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بالاستفادة من المياه المعالجة، وإعادة الاستخدام فى جميع المجالات الزراعية والصناعية.

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وتناول الاجتماع إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج، والتى تنتج من محطتي معالجة الهانوفيل بطاقة من  ٥٠ ألفا إلى ٦٠ ألف م٣/يوم، وذلك لاستخدامها فى الأغراض الصناعية بشركات البترول. 

كما تمت مناقشة سبل التعاون فيما يخص طريق أم زغيو، وإيجاد حلول منهجية لمشاكل الصرف الصناعي بواسطة لجنة علمية من كلية العلوم وكلية الهندسة وشركة الصرف الصحي للمساهمة في تحسين البيئة بالمحافظة، وتوجيه الجهات العلمية بالشركة إلى تنشيط فعاليات التعاون وفتح قنوات اتصال مشترك من أجل تطوير وخدمة البيئة والمجتمع السكندري، وعرض الرؤى والأفكار ومقترحات التعاون الأمثل.

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وانتهى الاجتماع إلى عرض معايير المياه المقبولة لدى شركات البترول والكميات المطلوبة لتقديم عروض فنية ومالية من قبل شركة الصرف الصحى للدراسة بواسطة شركات البترول.

وأكد نافع أنه في إطار توجه الدولة لتخفيض كثافة استخدام المواد والطاقة والمياه فى الإنتاج الصناعي، وذلك من خلال ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه بالمنشآت الصناعية، وتطوير أدوات وسياسات لتشجيع وتنظيم استخدام تقنيات وممارسات ترشيد استخدام المياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي، وخفض استهلاكات المياه في المراحل الصناعية المختلفة.

وشدد على ضرورة التعاون مع القطاع الصناعي لتبني طرق غير تقليدية ومبتكرة للعمليات الصناعية لترشيد وتقليل استهلاك المياه.

كان من ضمن الحضور رؤساء قطاعات المعالجة والتخطيط والمعامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

 

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