إخماد حريق في عقار مجاور لفندق شهير بالإسكندرية| شاهد

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من إخماد حريق اندلع بعقار بجوار أحد الفنادق الشهيرة في سيدي بشر، دون إصابات.



تلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم المنتزه أول بنشوب حريق بأحد العمارات السكنية في سيدي بشر.



وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية التي دفعت بـ5 سيارات إطفاء بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ شرق الإسكندرية، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للشقق والعقارات المجاورة.



وتبين من الفحص نشوب حريق في عقار سكني بسيدي بشر، فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.