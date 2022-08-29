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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مفاجئة بأحياء العجمي والجمارك وشرق لإزالة الإشغالات بالإسكندرية

حملات مكبرة أحياء
حملات مكبرة أحياء الإسكندرية

شن حي العجمي بالإسكندرية برئاسة السيد موسي حملة مكبرة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والتعديات من منطقة الذراع البحرى وك 21  وطريق اسكندرية مطروح من الاتجاهين حتى منطقة سوق الهانوفيل وتم التحفظ على 150 حالة إشغال متنوع ورفع فروشات باعة ثابتة وغلق أربعة محلات.

يأتي هذا في إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات.

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كما شن حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي تنسيقا مع شرطة المرافق حملة مكبرة استهدفت ميدان عرابي والتحرير وتفرعاته، والسبع بنات، وطريق الكورنيش، حيث  تم ضبط 55 حالة إشغال متنوع، وتحرير عدد من المخالفات، كما تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية.

وفي حي شرق قادت الدكتورة رباب مدني رئيس الحى حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات ، بالشوارع خلف محطة سيدى جابر، العلافين من شارع المواسير، سينما ليلى، محطة السوق، مصطفى كامل باكوس، عمر المختار، عبد السلام عارف، ثروت، ومحمور المحمودية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 40 حالة إشغال متنوع تم التحفظ عليها بديوان عام المحافظة ، وإزالة 30 حاجز سيارة.

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وشدد اللواء الشريف على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة ، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمدينة.

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