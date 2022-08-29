رمى ولاده من الدور الخامس|أب يضحى بنفسه لإنقاذ أسرته في حريق بالإسكندرية

اندلع حريق في شقة سكنية بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية، أسفر عن وفاة زوجين، وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس الأحد.

وقال شهود عيان، أنه فور اندلاع الحريق، ألقى الأب اولاده من الدور الخامس ليقوم الجيران بتلاقيهم علي مراتب من أجل إنقاذهم.

حريق هائل

وقد لفظ مواطن وزوجته أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما إثر حريق هائل نشب، مساء الأحد، في شقة سكنية بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية.

كان اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويري بالهانوفيل، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمي، لتلقي العلاج اللازم.



وورد إخطار لاحق للقسم من مستشفى العجمي يفيد وفاة اثنين من المصابين وهما خليل إبراهيم خليل السويفي، ٣٦ عاما، وولاء جابر أحمد، ٣٤ عاما.



وكشفت المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة، وباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.