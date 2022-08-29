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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النار كلتهم.. وفاة زوجين في حريق هائل التهم شقة بالاسكندرية

وفاة زوجين في حريق
وفاة زوجين في حريق هائل التهم شقة بالاسكندرية

لفظ مواطن وزوجته أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما إثر حريق هائل نشب، مساء الأحد، في شقة سكنية بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية.

كان اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة،  يفيد نشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويري بالهانوفيل.

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انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.


وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمي، لتلقي العلاج اللازم.


وورد إخطار لاحق للقسم من مستشفى العجمي يفيد وفاة اثنين من المصابين وهما خليل إبراهيم خليل السويفي، ٣٦ عاما، وولاء جابر أحمد، ٣٤ عاما. 


وكشفت المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة، وباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه.


تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

حريق شقة سكنية الهانوفيل الاسكندرية قسم شرطة الدخيلة

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