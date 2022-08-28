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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. حريق بسيارة ودراجة بخارية دون إصابات بشرية بديرمواس

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بديرمواس

إندلع حريق بسيارة ملاكي ودراجة بخارية أمام ورشة مغلقة بمركز ديرمواس بجنوب المنيا، دون وفيات أو إصابات بشرية تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن نشوب حريق بسيارة ملاكي ودراجة بخارية أمام ورشة مغلقة بمدينة ديرمواس.

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انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائي وبالفحص والمعاينة تبين إندلاع الحريق بسيارة ملاكي ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وذلك أمام ورشة ميكانيكا مغلقة بمدينة ديرمواس، مما أسفر عن إحتراق السيارة والدراجة البخارية بالكامل دون إصابات بشرية أو وفيات.

تم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات ورجحت التحريات الأولية حدوث الحريق بسبب شرز بالسيارة أو الدراجة البخارية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
 

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