مدير مكتبة الإسكندرية: أشكر مصطفى الفقي.. وسوف يزيد عدد الزائرين

أكد أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تقوم بعمليات ترميم للكثير من المجلدات والكتب، ويشارك في هذا المشروع مجموعة من الشباب المتخصصين.

وقال أحمد زايد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الشباب خريجين من قسم الكيمياء في كلية العلوم ويحصلون على دورات تدريبية في الترميم ".

وأضاف أحمد زايد :" مكتبة الإسكندرية بها إمكانات كثيرة وبها مكتبة متخصصة للطفل وبها متحف ومعارض لمقتنيات كبار الشخصيات مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والسادات".

أشكر مصطفى الفقي

وتابع احمد زايد :" أشكر مصطفى الفقي مدير المكتبة السابق على ما قام به من مجهود كبير في مكتبة الإسكندرية ".

وأكمل احمد زايد:" سوف نتخذ قرار بزيادة اعداد الزائرين في المكتبة وسوف نقوم بتطوير الأنشطة في المكتبة كي تكون موجهة للشباب بشكل كبير ".

ولفت احمد زايد:" المعارف والفنون هي التي ترتقي بالعقل والوجدان "، مضيفا:" نفكر في إصدار كتب صغيرة بها ملخصات لكل اللإتاج الفكري العالمي ".