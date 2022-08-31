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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة أودي e-tron S Sportback تصل صالات العرض.. صور

سيارة أودي e-tron
سيارة أودي e-tron S Sportback

أعلنت شركة أودي أبوظبي عن وصول سيارتها الجديدة أودي e-tron S Sportback 2023 إلى صالات العرض في كل من العاصمة أبوظبي ومدينة العين، حيث يتوفر هذا الطراز الكهربائي بالكامل الآن بأعداد محدودة في صالات العرض ويعتبر الأحدث بين مجموعة السيارات الكهربائية.

أودي e-tron S Sportback


تأتي سيارة أودي e-tron S Sportback بإطار فردي ثماني الأضلاع وتصميم رياضي قوي ، ينقلها إلى عصر التنقل الكهربائي، حيث يبرز تصميمها الرياضي الانسيابي وسقفها المنحني جمالية عجلاتها العريضة ويعكس بصمة أودي  التقدمية في التصميم.

أما بالنسبة إلي المقصورة الداخلية فتجمع بين الطابع الرياضي والأناقة حيث تجد المقاعد الاختيارية القابلة للتعديل والمخصصة بالجلد مع نظام متطور للتحكم بالمناخ، وتم تجهيز هذا الطراز بقمرة قيادة افتراضية من أودي ونظام ملاحة MMI plus مع خاصية الاستجابة عن طريق اللمس MMI.

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ومن جانبه أوضح المدير العام في أودي  أبوظبي، مارك أوستن قائلا: "تترسخ بصمة    Audi القوية في التصميم في جميع طرازاتنا الكهربائية، وتعتبر أودي e-tron S Sportback الجديدة إضافة جديدة على التصاميم المذهلة التي تحرص العلامة التجارية على تقديمها".  

أودي e-tron S Sportback

وأضاف: "يأتي وصول هذا الطراز الذي يتميز بأدائه العالي إلى صالات العرض بالتزامن مع ازدياد الطلب على المركبات الكهربائية، إذ تهدف الاتفاقية التي وقعتها  أودي الشرق الأوسط مؤخرًا مع  Siemens ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات إلى تعزيز سعة شحن السيارات الكهربائية على طرق الإمارات والتشجيع على الانتقال إلى استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، وبدورنا نلتزم بتزويد عملائنا بمجموعة شاملة من المركبات الكهربائية التي تجمع أحدث التقنيات والأداء المتفوق معا".

أودي e-tron S Sportback

تقدم سيارة أودي e-tron S Sportback  بقوة 503 حصان، وتسارع من 0-100 كم/ ساعة في مدة قدرها  4.5 ثانية ، وتنتج عزم اقصي للدوران 973 نيوتن/ متر ، بالإضافة إلى ذلك تتم عملية الشحن بكل سهولة مع وجود مداخل شحن مزدوجة، مما يوفر راحة إضافية للسائق مع قابلية شحن السيارة تصل إلى 150 كيلو واط، كما تم تزويد السيارة بشاحن بقوة 9.6 كيلو واط من المستوى 2 بالإضافة إلى شاحن منزلي وتركيب مجاني.

 

SPORTBACK أودي تقنية الفيديو E-Tron صالات العرض سيارة

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