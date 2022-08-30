صدمة للعالم.. أحمد موسى عن صحف إنجليزية: بريطانيا تتجه لشرب مياه الصرف

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك صدمة كبير فى بريطانيا اليوم، وهو أن شركات مياه بريطانية تدرس معالجة مياه الصرف الصحى بغرض الشرب.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن بريطانيا تبحث عن مياه شرب، وأن المعالجة تكون بسبب نقص مياه الشرب.

ولفت إلى أن ما يقوله نقلا عن الصحف الإنجليزية، وأنه لا يتواجد فى بريطانيا لمعرفة الأخبار.

وتابع :" صدق أم لا تصدق، المياه ستكون من الحمام لـ الحنفية، من أجل الشرب، وذلك لتجنب كارثة خلال السنوات المقبلة".

واستعرض أحمد موسى أكثر من صحيفة، تقوم بنشر أخبار عن هذا الأمر.