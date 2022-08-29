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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الجفاف.. بريطانيا تلجأ لمياه الصرف الصحي

بريطانيا
بريطانيا

حث رئيس وكالة حماية البيئة البريطانية، جيمس بيفان، البريطانيين على عدم ازدراء استهلاك مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها، وسط نقص المياه في البلاد بسبب الجفاف.

وفي مقال لصحيفة التايمز، قال بيفان، إنه “يجب معاملة المياه كمورد قيم، وليس كسلعة مجانية”.

وأضاف: “لا فائدة من استخدام مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها لغسل السيارة أو ري العشب. نحن بحاجة إلى أن نكون أقل حساسية بشأن مصدر مياه الشرب لدينا. جزء من الحل هو إعادة تدوير المياه من معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها مرة أخرى إلى مياه شرب، هذا الأمر آمن تمامًا وصحي”.

وقال: : “استخدموا غسالات الصحون والغسالات فقط عندما تكون محملة بالكامل، وأغلقوا الصنبور أثناء تنظيف أسنانكم، ولا تستخدموا خرطومًا لسقي حشائشكم”.

وتابع قائلا: “لا تغسل سيارتك، وإذا فعلت ذلك، فاستخدم دلوًا وإسفنجة، وليس خرطومًا، حتى لو لم يكن هناك حظر علي استخدام الخرطوم في مكانك".

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وشهدت بريطانيا موجة حر قاسية هذا الصيف.

وفي 19 يوليو، حطمت درجة الحرارة في البلاد الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة ووصلت إلى 40.3 درجة.

وتم الإعلان في وقت سابق عن الجفاف في 9 من أصل 14 مقاطعة في إنجلترا، وفي هذا الصدد، فرض عدد من المقاطعات حظرًا على الري من خراطيم المياه.

ومنذ 24 أغسطس، منعت شركة المياه البريطانية “Thames Water” جميع عملائها البالغ عددهم 14 مليونًا من استخدام خراطيم الري بسبب الجفاف في البلاد.

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