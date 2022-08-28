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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها إثيوبيا .. الأمم المتحدة تعلن عن 3 دول أفريقية يضربها الجفاف هذا العام

صدى البلد

قال  المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن التوقعات من أكتوبر إلى ديسمبر تظهر احتمالات عالية لحدوث ظروف أكثر جفافاً من المتوسط ​​فى معظم أنحاء المنطقة.

ولفت دوجاريك إلى أنه من المتوقع أن تكون معدلات هطول الأمطار بالمناطق المتأثرة بالجفاف فى إثيوبيا وكينيا والصومال أقل بكثير من المعتاد حتى نهاية العام.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن أجزاء من القرن الأفريقى الكبرى التى تعانى بالفعل من الجفاف تستعد لموسم نقص أمطار خامس على التوالي، وأنه من الواضح أن كل هذا سيزداد سوءًا مع الأزمة التى تؤثر على ملايين الرجال والنساء والأطفال فى المنطقة.

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وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن 340 ألف شخص تأثروا بالفيضانات الكارثية فى 11 مقاطعة بدولة تشاد من أصل 23 مقاطعة فى البلاد.

وأوضح المتحدث الأممى حتى 16 أغسطس، تسببت الفيضانات فى مقتل 22 شخصًا وتسبب فى أضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية والأراضى الزراعية والماشية، كما أدت إلى ارتفاع شديد فى معدلات الإصابة بالملاريا وزاد المخاوف من تفشى الكوليرا.

الأمم المتحدة الجفاف اثيوبيا كينيا الصومال

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