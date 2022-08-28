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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة سبل خروج البلاد من أزمتها

صدى البلد

بحث رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم "الأحد"، مع مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت سبل الخروج من الأزمة في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن برهم صالح استقبل اليوم مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وتم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة القائمة عبر حلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات والمطلوبة".

وأضاف البيان أنه تم التأكيد أيضا على أهمية اعتماد الحوار بين الجميع وصولاً إلى نتائج مُرضية تضمن الأمن والاستقرار وتُحقق تطلعات المواطنين.
 

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