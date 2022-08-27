قصف روضة أطفال وتفحم الجثث.. انفجار الأوضاع في إثيوبيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الصراع عاد مرة أخرى بين إثيوبيا وإقليم التيجراي، بسبب قيام قوات الحكومة الإثيوبية بقصف روضة أطفال في الإقليم، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أدانت هذا الأمر، خاصة أن القصف أدى لجثث متفحمة في إقليم التيجراي.

وتساءل "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، قائلاً: "هل ما يجري الآن مقدمة لإشعال الوضع مرة أخرى بين قوات أديس أبابا وقوات إقليم التيجراي؟، مشيرًا إلى أن قوات إقليم التيجراي رفضت وساطة رئيس نيجريا لحل الأزمة مع حكومة أديس أبابا، لأن الوساطة لم تقدم الحد الأدنى من متطلبات الإقليم.

وأشار إلى أن هناك فوضى عارمة وجثث متفحة من أطفال ونساء أبرياء، مشيرًا إلى أن مصر ضد القتل والعنف والتشريد وحل الصراعات بهذا الشكل.

ولفت إلى أن ما يحدث في المنطقة من صراعات سواء في إثيوبيا أو السودان أو سوريا وليبيا والعراق، يؤثر على الأمن القومي المصري، متابعًا: "هناك حزام ناري يحيط بجسد الدولة المصرية".

