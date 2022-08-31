اليوم.. حفل غنائي تراثي بمقر بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

تحيي فرقة (فرانكو كايرو) حفلا غنائيا تراثيا، مساء اليوم الأربعاء، بمقر بيت السناري، التابعة لمكتبة الإسكندرية، الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، أن برنامج الحفل يتضمن باقة مختارة من الألحان القديمة وألحان الثمانينيات والتسعينيات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية.



جدير بالذكر أن فرقة "فرانكو كايرو" أنشئت عام 2010، بقيادة المايسترو ياسر أنور، بهدف تقديم الأغاني المصرية القديمة والحفاظ على التراث الفني المصري، وتعتمد الفرقة على تقديم الفن الهادف باعتباره اللغة التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد، وقد شاركت الفرقة في العديد من الحفلات وبرامج الإذاعة والتليفزيون.



يأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث، والحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع.