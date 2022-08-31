عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل حريق مول العاصمة في سوهاج وتلف 7 محلات تجارية

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، فجر اليوم، على حريق نشب بسنتر مول العاصمة التجاري، بعد امتداد النيران إلى عدد من المحال التجارية، بشارع الحرية بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وينشر لكم موقع صدى البلد تفاصيل الواقعة في السطور التالية.

تبلغ لمركز شرطة المنشاة جنوب سوهاج، من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمول العاصمة التجاري الكائن بالشارع الجديد دائرة بندر المنشاة، وعلى الفور انتقل مأمور المركز ورئيس المباحث وعدد من ضباط الشرطة بمركز شرطة المنشاة، إلى مقر الواقعة؛ لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق بمول المدينة في سوهاج

اليوم.. حفل غنائي تراثي بمقر بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

ضبط شقيقين لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في سوهاج

نشوب النيران بـ7 محلات تجارية

وتبين من خلال الفحص الأول، نشوب حريق ب7 محلات تجارية (ملابس– أحذية– أدوات تجميل)، من إجمالي 18 محل بالطابق الأرضي، والذي يتم استغلاله كمول تجاري، جار اتخاذ إجراءات ترخيصه، بعمارة سكنية تحت الإنشاء، على مساحة 400 متر تقريبًا، مِلك المدعو (أحمد. ع. س- 38 سنة- مدرس بجامعة الأزهر بأسيوط- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج).

وعلى الفور تم الدفع 7 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على نيران الحريق وإخماده والتبريد، دون حدوث اية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المدعو (حماده. ع. ع- 44 سنة- حارس المول- ويقيم بندر المنشاة- شاهد واقعة)، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من الوحدة الخارجية لجهاز التكييف الخاص بمحل مؤجر لإحدى شركات الاتصالات، مُضيفًا باحتراق محتويات المحلات المُشار إليها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

IMG-20220831-WA0007
IMG-20220831-WA0007
IMG-20220831-WA0006
IMG-20220831-WA0006
fcd8d518-bd4e-49f4-9584-7818863b1e40
fcd8d518-bd4e-49f4-9584-7818863b1e40
16312b02-5289-47ec-b341-ee508a000e1b
16312b02-5289-47ec-b341-ee508a000e1b
37c1bc1f-edb1-49b3-9fd3-ab9b4ff2639c
37c1bc1f-edb1-49b3-9fd3-ab9b4ff2639c
fcd8d518-bd4e-49f4-9584-7818863b1e40
fcd8d518-bd4e-49f4-9584-7818863b1e40
16312b02-5289-47ec-b341-ee508a000e1b
16312b02-5289-47ec-b341-ee508a000e1b
37c1bc1f-edb1-49b3-9fd3-ab9b4ff2639c
37c1bc1f-edb1-49b3-9fd3-ab9b4ff2639c
سوهاج العاصمة المنشاة مول حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل خطة الزمالك لمنع انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-8-2022

سيد معوض يفتح النار على أحمد عبد القادر: اعتذر لجماهير الأهلي |فيديو

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

موضوعات متعلقة

هيروين وسلاح ناري.. السجن7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل في سوهاج

ترشيحاتنا

وفق قانون التأمينات| صرف معاش إضافي لهذه الفئة .. ننشر الشروط

تقارير: بيكيه يخون شاكيرا منذ 2016

هل يتراجع الأهلي عن رحيل مدربه سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

زيزو يتألق.. قائمة هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء الموسم

معيط: الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة لبدء تقنين أوضاعها أول يناير المقبل

دهب وملك وكارما.. 3 شقيقات مصابات بضمور العضلات والمخ: نناشد وزير الصحة علاجنا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهلي ميحضروش جنازتي.. تخلص فتاة من حياتها يوم حفل تخرجها يثير فيسبوك

كارثة.. خطأ شائع في البيوت المصرية يجلب الأمراض والهم

أغنيتان بصوته.. ما لا تعرفه عن لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

جامب سوت.. كيم كاردشيان تتألق بإطلالة تبرز جمالها

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ