تفاصيل حريق مول العاصمة في سوهاج وتلف 7 محلات تجارية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، فجر اليوم، على حريق نشب بسنتر مول العاصمة التجاري، بعد امتداد النيران إلى عدد من المحال التجارية، بشارع الحرية بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وينشر لكم موقع صدى البلد تفاصيل الواقعة في السطور التالية.

تبلغ لمركز شرطة المنشاة جنوب سوهاج، من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمول العاصمة التجاري الكائن بالشارع الجديد دائرة بندر المنشاة، وعلى الفور انتقل مأمور المركز ورئيس المباحث وعدد من ضباط الشرطة بمركز شرطة المنشاة، إلى مقر الواقعة؛ لمباشرة التحقيقات.

نشوب النيران بـ7 محلات تجارية

وتبين من خلال الفحص الأول، نشوب حريق ب7 محلات تجارية (ملابس– أحذية– أدوات تجميل)، من إجمالي 18 محل بالطابق الأرضي، والذي يتم استغلاله كمول تجاري، جار اتخاذ إجراءات ترخيصه، بعمارة سكنية تحت الإنشاء، على مساحة 400 متر تقريبًا، مِلك المدعو (أحمد. ع. س- 38 سنة- مدرس بجامعة الأزهر بأسيوط- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج).

وعلى الفور تم الدفع 7 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على نيران الحريق وإخماده والتبريد، دون حدوث اية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المدعو (حماده. ع. ع- 44 سنة- حارس المول- ويقيم بندر المنشاة- شاهد واقعة)، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من الوحدة الخارجية لجهاز التكييف الخاص بمحل مؤجر لإحدى شركات الاتصالات، مُضيفًا باحتراق محتويات المحلات المُشار إليها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.