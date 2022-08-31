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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: تخفيض المهلة الممنوحة للمسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لـ4 أيام

مصلحة الضرائب المصرية-
مصلحة الضرائب المصرية- أرشيفية

أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بدءًا من ١ سبتمبر 2022 سيتم تخفيض مهلة الـ5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية . 

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وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا على المنظومة ( خـــــلال نفس يوم الإصدار )  ، موضحًا أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا ، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظياً.

 وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم ، أومن خلال  الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني 
[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى
 https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

وزير المالية الفاتورة الالكترونية سنة 2020 وزارة المالية مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية Finance Real Estate

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