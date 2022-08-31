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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تطلق هاكاثون الجامعات المصرية بعنوان التغيير المناخي "الإبداع للاستمرارية"

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق هاكاثون الجامعات المصرية، مسابقة الابتكار، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (التغيير المناخي: "الإبداع للاستمرارية")، لشباب الجامعات المصرية، وتأتي هذه المسابقة في ضوء الاهتمام العالمي المُتزايد بقضية تغير المناخ، والتي تعُد إحدى أكثر القضايا الدولية إلحاحًا لتأثيرها الملحوظ والمتزايد على كافة الدول فى شتى مناحي الحياة اليومية، وكذا مشاركة مصر للمجتمع الدولي في تأكيد أهمية قضية تغير المناخ، والسعي للقيام بدور إيجابي ونشط لمواجهة العواقب المختلفة لها، وذلك من خلال استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2022.

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وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمسابقة الابتكار (التغيير المناخي: "الإبداع للاستمرارية")، لشباب الجامعات المصرية، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة برفع وعي المجتمع بكافة القضايا الحيوية واكتشاف ورعاية المواهب العلمية وتنمية الابتكار وريادة الأعمال في شتي المجالات.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المسابقة تهدف إلى توفير فرص حقيقية للأجيال الشابة من طلاب الجامعات للقيام بدور نشط في مواجهة أزمة تغير المناخ، وذلك من خلال:
• زيادة وعي الأجيال القادمة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف القضايا في حياتنا.
• تحفيز الأفكار المُبتكرة لمعالجة قضايا تغير المناخ التي تواجه البيئة المحلية والعالمية.
• استغلال قدرات الطلاب التقنية لتطوير أفكار مبتكرة ذات أهمية للدولة المصرية.
• تنسيق وتكامل الجهود من كل من القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الملحة التي تسببها التغيرات المناخية.
• المُشاركة في تحديد ودراسة التحديات الحقيقية والملحة الناجمة عن تغير المناخ في مصر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المسابقة تستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولي من كافة الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، ولا تشمل طلاب الدراسات العليا أو الخريجين، كما تتم المسابقة وفقًا للجدول الزمني، حيث يتم تقديم المشروع النهائي على موقع المسابقة حتى الساعة 11:59 من مساء يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، على أن تكون التصفيات النهائية للمسابقة يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، (مع إمكانية تعديل بعض المواعيد النهائية وفقًا لمجريات المسابقة).

وتتم المسابقة على مرحلتين، الأولي داخل كل جامعة بشكل مُستقل وتهدف إلى اختيار فريق واحد بمشروع واحد فقط يكون مُتعدد التخصصات (multi disciplinary) للمشاركة في المرحلة الثانية (التصفية النهائية) للمسابقة، وسوف تقوم كل جامعة بعرض مشروع واحد فقط بها أمام لجان تحكيم لاختيار الفرق الفائزة.

وذكر المُتحدث الرسمي أنه سوف يتم اختيار 6 فرق فائزة بحيث يكون هناك 3 مراكز للجامعات الحكومية ومركزين للجامعات الخاصة، ومركز للجامعات الأخرى، وتحدد الجوائز على النحو التالي:
• الجائزة الأولى: 100000 جنيه.
• الجائزة الثانية: 80000 جنيه.
• الجائزة الثالثة: 60000 جنيه.
• الجائزة الرابعة: 40000 جنيه
• الجائزة الخامسة: 30000 جنيه.
• الجائزة السادسة: 25000 جنيه.

وسوف يتم تحديد نقطة اتصال رسمية من كل جامعة تكون هي المسئولة عن رفع المشروع المُقدم من الجامعة بالمسابقة.

ولمعرفة الشروط والمتطلبات للمشاركة في المسابقة أو التعرف على آليات رعاية المسابقة، برجاء زيارة الموقع الرسمي للمسابقة:    hack4climate.mohesr.gov.eg
و للتواصل [email protected]
 

التعليم العالي البحث العلمي وزير التعليم العالي الجامعات المصرية وزارة التعليم العالى

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