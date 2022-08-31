التعليم العالي: لم نعلن مد التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب للطلاب الجدد

قال السيد عطا المشرف على مكتب التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه لم يتم إتخاذ قرار بمد أعمال مرحلة تقليل الاغتراب بالتحويلات والمتاحة حتى اليوم لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

وأضاف " عطا " في تصريح لـ صدى البلد " أنه سيتم غلق موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب عند الساعة السابعة مساء اليوم .

ينتظر طلاب المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق الجامعات 2022، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022، إذ يفصلنا عن غلق باب تقليل الاغتراب نحو ساعات، بينما من المقرر أن ينتهي التقديم يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري.

وقد بدأت مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لجميع طلاب المرحلة الأولي والمرحلة الثانية، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، من تنسيق الجامعات 2022، السبت 27 أغسطس الجاري.