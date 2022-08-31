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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة ابنتها .. شاهد أحدث ظهور لـ ريهام سعيد

ريهام سعيد وابنتها
ريهام سعيد وابنتها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو عبر خاصية الريال علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام سعيد في الفيديو برفقة ابنتها، مما نال إعجاب متابعيها.

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حسن شاكوش وريهام سعيد

من جانب آخر، أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، محاكمة أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى جلسة 2 أكتوبر للإعلان للدعوى المدنية.

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

والبداية كانت عندما نشبت مشاجرات بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بعدما رفع كلاهما دعوة يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء.

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