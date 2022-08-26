بتمثلوا على مين.. ريهام سعيد تهاجم ريم البارودي بعد أنباء الصلح بينهما

كشفت الإعلامية ريهام سعيد حقيقة صلحها مع الفنانة ريم البارودي وتنازلها عن القضية التي طالبت فيها بتعويض مليون جنيه.



وكتبت ريهام سعيد عبر ستوري إنستجرام :" أحلي حاجه اللي بيصالح مع نفسه من غير اعتذار ولا انه يراضي الطرف الاخر للحصول على التريند".

تابعت: "هو ربنا فين من تفكيركوا بتمثلوا على مين ".

ريهام سعيد وريم البارودي:

نفت الإعلامية ريهام سعيد ما تداولته بعض المواقع الإخبارية. نقلا عن محامي ريم البارودي، بأن موكلته سددت ٢٠ ألف جنيه بعد الحكم القضائي لصالح ريهام سعيد.

وأكدت ريهام سعيد أنها لم نتقاض مليما واحدا من ريم البارودي، وأنها أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض مليون جنيه من ريم البارودي، ولا تزال تنظر أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن

وأضافت: " انا مغلطتش فيها والحمد لله ربنا نصرني في القضية والحكم لصالحي بس انا مخدتش منها أي حاجة ومنتظره الفصل في تعويض المليون جنيه الشهر الجاي"

وأوضحت أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة يوم ٧ سبتمبر المقبل، لنظر تعويض استكمالي يقدر بمليون جنيه، بعدما صدر حكم جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد تغريم ريم البارودي ٢٠ ألف جنيه غرامة و٢٠ الف تعويضا مؤقتا لإدانتها بالسب والقذف.

مشيرة إلى أن ما سددته ريم هو الغرامة وليس التعويض المحكوم لصالحي به.

ووجهت ريهام سعيد نداء إلى ريم البارودي قائلة: "مفيش حاجة نفتخر بيها أن اتنين زملاء قدام بعض في المحاكم، ومستحيل أن خبر تسديد الغرامة يوصل للصحافة الا من خلالك.. فلو سمحتي الدكتور أشرف زكي وصى قبل كده أننا مننشرش مشاكلنا للعامة علشان منديش انطباع وحش عننا.. خاصة أن مفيش حاجة تفتخري بيها أن زميلة خدت عليكي حكم سب وقذف".