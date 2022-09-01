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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا bZ3 الكهربائية تظهر في صور مسربة لأول مرة

سيارة تويوتا bZ3
سيارة تويوتا bZ3 الكهربائية

دخلت شركة تويوتا عالم السيارات الكهربائية بالكامل بأصدار سيارتها bZ4X، وكان الصانع الياباني واضحاً في أن المزيد من السيارات الكهربائية قيد التطوير، ويبدو أن سيارة bZ3 ستكون السيارة التالية التي تعمل ببطارية كهربائية ، حيث انه لم يتم الكشف عنها رسمياً بعد، لكن صوراً ومعلومات مسربة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ظهرت سيارة تويوتا bZ3 الكهربائية.

سيارة تويوتا bZ3 الكهربائية 

تعتمد سيارة تويوتا bZ3 الكهربائية علي منصة e-TNGA الخاصة بالشركة، وسيتم تقديمها على الأقل في البداية بنظام دفع خلفي فقط، ويذكر أن المعلومات المسربة أشارت إلى أن السيارة ستتوفر بإصدارين، الأول بقوة 183 حصان والثاني 244 حصان، وبغض النظر عن القوة، وستصل سرعتها القصوى إلي 160 كم/ساعه فقط.

سيارة تويوتا bZ3 الكهربائية 

بالنسبة للأبعاد فيبلغ طول سيارة تويوتا bZ3 الكهربائية 186 مم ، وعرضها 72 مم، وارتفاعها 58 مم، لتكون بين كورولا وكامري من حيث الحجم، في حين يبلغ طول قاعدة عجلاتها 113 مم، كما ستحصل الفئة الأعلى على المزيد من المزايا من بينها جنوط مقاس 18 بوصة، في حين أن النسخة القياسية ستحصل على جنوط مقاس 16 بوصة غير مزخرفة، ولا توجد معلومات عن الأسعار بعد.

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تشبه سيارة تويوتا bZ3 الكهربائية سيارة تويوتا كراون الأكبر، والتي تم الكشف عنها للأسواق العالمية في يوليو، وهي أيضا شبيهة لـ bZ5 التي رأيناها في مايو، ويذكر أنه في أواخر 2021 كشفت تويوتا عن 15 سيارة اختبارية كهربائية، كان من بينها سيارة bZ السيدان، ويبدو أن bZ3 هي النسخة الإنتاجية منها.

سيارة تويوتا bZ3 الكهربائية 

والجدير بالذكر أننا سنتعرف على المزيد عن السيارة بالتأكيد في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المتوقع أن يكون الظهور الرسمي لها أول مرة في معرض قوانغتشو للسيارات في نوفمبر، وترغب تويوتا في إطلاق 30 سيارة كهربائية جديدة وتستثمر 70 مليار دولار في هذه الخطة.

منصة e-TNGA شركة تويوتا تويوتا bZ3 الكهربائية كراون سيارة سيارة bZ

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