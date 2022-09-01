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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غسيل المفروشات ينهي حياة ربة منزل عشرينية في سوهاج.. ما القصة؟

صدى البلد

لقيت ربة منزل في بداية العقد الثالث من العُمر، مصرعها غرقًا؛ إثر إنزلاق قدماها بالترعة المواجهة لمنزل زوجيتها، أثناء غسيلها بعض المفروشات بالترعة، وسقوطخا بالترعة؛ ونظرًا لعدم إجادتها السباحة، لفظت أنفاسها الأخيرة أسفل مياه الترعة، بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول المدعوة (أسيا. س. ع- 23 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء غرق.

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وبسؤال كلاً من زوجها (محمد. ج. أ- 28 سنة- عامل، شقيقها عدي. س. ع- 18 سنة- طالب- ويقيمان دائرة المركز)، قررا بأنه أثناء غسيل المذكورة بعض المفروشات بالترعة المواجهة لمنزل زوجيتها، بذات الناحية، أنزلقت قدماها وسقطت بها؛ ما أدى إلى غرقها ووفاتها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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