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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الردة 700 جنيه والذرة بـ1000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في السوق المحلية

صدى البلد

 شهدت  أسعار الأعلاف تباينًا في الأسعار ، حيث سجّلت الذرة المستوردة تغيرات واسعة فى الأسعار ليسجل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة ” برزايلى وارجنتينى ” 10000 جنيه ، فى حين سجل سعر طن الذرة الرومانى 9800 جنيه ، وانخفضت الردة  بنحو 700 جنيه فى الطن .

وينشر “صدى البلد” أسعار الأعلاف من الذرة والردة والكسب والفول ، حيث استق سعر طن الذرة ” أرجنينى “ ليبلغ  10000 جنيه للطن ، وسعر طن الذرة “برازيلى” سجل 10000 جنيه ، وثبت سعر طن الذرة ”أوكرانى“ عند  9800 جنيه

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” نحو 1250 جنيهًا للطن ، وسعر أردب الذرة الشامية عند  1500 جنيه ، وسعر كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 10600 جنيه ، وبلغت بذرة الصويا SB مستورد نحو 14700 جنيه ، وسجل كسب صويا محلى 44% نحو  14350 جنيهًا ، وكسب صويا 46% محلى  عند 14700 جنيه

اما سعر صويا فول فات “بذرة مستوردة ” سجلت  17000 جنيه للطن ، وصويا فول فات ” بذرة محلى ” بنحو  16500 جنيه وصويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 16500 جنيه، وسجل سعر صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” عند  15500 جنيه، وكسب عباد +36% بلغ 8700  جنيه ، وسجلت جيلوتين ” مستورد ” عند 20700 جنيه ، وجيلوتين ” محلى” نحو 20400 جنيه

أما الردة فقد انخفضت  بقيمة 700 جنيه ، حيث سجلت الردة بران محلى نحو 5300 جنيه للطن ، وسجل سعر طن النخالة الخشنة نحو 7600 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ) ، وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد  نحو 590 جنيهًا.

اما عن اسعار اعلاف الدواجن فقد سجل بادى 23 % نحو 13300 جنيه ، وسجل سعر نامى 21 % عند  13100 جنيه ، وبلغ ناهى 19% سعر  ” 13000 جنيه للطن ، والبادى نامى  عند 12900 جنيه ، والبياض 18% بلغ سعره 12200 جنيه والبياض 17 % بلغ 12100 جنيه ، وبلغ البياض 16 % نحو 11950 جنيه، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 11900 جنيه للطن 

الأعلاف الدواجن السوق المحلي الفول القمح الجديد الذرة الصفراء الذرة الشامية

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انخفاض الردة 700 جنيه والذرة بـ1000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في السوق المحلية

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