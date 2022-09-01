انخفاض الردة 700 جنيه والذرة بـ1000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في السوق المحلية

شهدت أسعار الأعلاف تباينًا في الأسعار ، حيث سجّلت الذرة المستوردة تغيرات واسعة فى الأسعار ليسجل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة ” برزايلى وارجنتينى ” 10000 جنيه ، فى حين سجل سعر طن الذرة الرومانى 9800 جنيه ، وانخفضت الردة بنحو 700 جنيه فى الطن .

وينشر “صدى البلد” أسعار الأعلاف من الذرة والردة والكسب والفول ، حيث استق سعر طن الذرة ” أرجنينى “ ليبلغ 10000 جنيه للطن ، وسعر طن الذرة “برازيلى” سجل 10000 جنيه ، وثبت سعر طن الذرة ”أوكرانى“ عند 9800 جنيه

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” نحو 1250 جنيهًا للطن ، وسعر أردب الذرة الشامية عند 1500 جنيه ، وسعر كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 10600 جنيه ، وبلغت بذرة الصويا SB مستورد نحو 14700 جنيه ، وسجل كسب صويا محلى 44% نحو 14350 جنيهًا ، وكسب صويا 46% محلى عند 14700 جنيه

اما سعر صويا فول فات “بذرة مستوردة ” سجلت 17000 جنيه للطن ، وصويا فول فات ” بذرة محلى ” بنحو 16500 جنيه وصويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 16500 جنيه، وسجل سعر صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” عند 15500 جنيه، وكسب عباد +36% بلغ 8700 جنيه ، وسجلت جيلوتين ” مستورد ” عند 20700 جنيه ، وجيلوتين ” محلى” نحو 20400 جنيه

أما الردة فقد انخفضت بقيمة 700 جنيه ، حيث سجلت الردة بران محلى نحو 5300 جنيه للطن ، وسجل سعر طن النخالة الخشنة نحو 7600 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ) ، وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد نحو 590 جنيهًا.

اما عن اسعار اعلاف الدواجن فقد سجل بادى 23 % نحو 13300 جنيه ، وسجل سعر نامى 21 % عند 13100 جنيه ، وبلغ ناهى 19% سعر ” 13000 جنيه للطن ، والبادى نامى عند 12900 جنيه ، والبياض 18% بلغ سعره 12200 جنيه والبياض 17 % بلغ 12100 جنيه ، وبلغ البياض 16 % نحو 11950 جنيه، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 11900 جنيه للطن