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رئيس التحرير
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تعليم

القصة الكاملة لـ16 طالبا اكتشفوا درجات غير محسوبة في تظلمات الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الأول ، أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي منذ قليل تم نشره في جميع وسائل الاعلام

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الأول ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها اسفرت عن استحقاق 16 طالبًا زيادة في درجاتهم حتى الآن .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن اكتشاف هذه الدرجات الغير محسوبة لـ 16 طالبا وطالبة في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الأول ، جاء نتيجة أخطاء من الطلاب في نقل الكود من على كراسة الأسئلة

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يستمر العمل في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الأول حسب المواعيد المحددة من خلال الموقع الإلكتروني للتظلمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الأول 83 ألف و256 طالب/طالبة .

أما عن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 أصدرت الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا لإعلان ضوابطها

تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم أن التقدم بها  بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، سيتم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لـ تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه في تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 ،  يتم التقدم بطلب الاطلاع (التظلم)، بدءًا من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام ؛ للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

 رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

وأشارت إلى أنه يتم سداد رسوم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022  وقدرها (مائة وخمسون جنية) لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضافت أنه يتم التقدم تفاصيل تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 بما فيها الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع يتم إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني لـ تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 

وأكدت وزارة التربية والتعليم : أنه سيتم إخطار الطالب بـ نتيجة تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وشددت الوزارة، على أنه في تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لابد من الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له  للاطلاع  فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب في مقرات تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.

جدير بالذكر أن 83 ألف و256 طالب/طالبة تقدموا بطلبات الاطلاع (التظلم) من نتيجة الدور الأول، واستحق منهم 16 طالبًا زيادة في الدرجات حتى الآن وذلك نتيجة أخطاء من الطلاب في نقل الكود من على كراسة الأسئلة، ويستمر العمل في تظلمات الدور الأول حسب المواعيد المحددة من خلال الموقع الإلكتروني للتظلمات.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 .. اعتمدها رسميا الآن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا بشأنها أعلنت خلاله ما يلي: 

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالبا/طالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا/طالبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بلغت 88.7%.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان  نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

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