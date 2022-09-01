حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة تتخطى الـ24 مليون جنيه.. أين تذهب هذه الأموال؟

تظلمات الثانوية العامة 2022 .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات بشأنها على رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الأول، مؤكدة أن العدد بلغ 83 ألفا و256 طالبا/طالبة، استحق منهم 16 طالبًا زيادة في الدرجات حتى الآن، وذلك نتيجة أخطاء من الطلاب في نقل الكود من على كراسة الأسئلة.

وبناءً على هذا العدد، يمكن حساب حصيلة تظلمات الثانوية العامة 2022 التي جمعتها وزارة التربية والتعليم من رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الأول بـ 300 جنيه للمادة، وأكدت أن هذا المبلغ يتم استرداده فقط من الطلاب الذين تثبت التظلمات أحقيتهم في الحصول على درجات زيادة.

وتؤكد الأرقام المعلنة من وزارة التربية والتعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2022، أنه تم تحصيل أكثر من 24 مليونا و976 ألفا و800 جنيه (لأن هناك بعض الطلاب تظلموا في أكثر من مادة)، ثم نجح 16 طالبا في استرداد أكثر من 4800 جنيه من هذا المبلغ، ليتبقى لدى الوزارة 24 مليونا و972 ألف جنيه أو أكثر.

شهادة جديدة وخطاب لمكتب التنسيق في رفع درجات أي طالب

وأوضح الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن وزارة التربية والتعليم تقوم بإبلاغ مكتب تنسيق الجامعات 2022 في حالة زيادة درجات أي طالب من الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2022.

وقال مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في حالة ثبوت أحقية الطالب في درجات زيادة بعد إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2022، يتم استدعاء الطالب ومنحه الشهادة الجديدة، ونبلغ مكتب التنسيق بالتعديل.

أين تذهب رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022؟

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، تذهب في النهاية لصالح صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، مما يعود على المجتمع وعلى العملية التعليمية بعظيم الأثر والفائدة.

وقال المصدر إن حصيلة الأموال التي يتم جمعها من طلاب الثانوية العامة 2022 وأسرهم تحت مسمى رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، يتم الصرف منها فيما بعد على بناء مدارس جديدة أو صيانة المدارس الموجودة بالفعل وتجديدها، وكذلك إقامة المراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها.